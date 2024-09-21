https://ria.ru/20240921/upravlenie-1973990425.html
СМИ сравнили способы управления страной в Британии и Германии
СМИ сравнили способы управления страной в Британии и Германии - РИА Новости, 21.09.2024
СМИ сравнили способы управления страной в Британии и Германии
Способы управления страной в Великобритании и Германии отличные, но оба варианта одинаково провальные, говорится в статье обозревателя газеты Financial Times... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T14:16
2024-09-21T14:16
2024-09-21T14:16
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Способы управления страной в Великобритании и Германии отличные, но оба варианта одинаково провальные, говорится в статье обозревателя газеты Financial Times Джанана Ганеша. В начале статьи обозреватель проводит сравнение двух стран. Он пишет, что Германия специализируется на обрабатывающей промышленности, в ней нет одного лидирующего региона, бывают коалиционные правительства и она стояла у истоков европейской интеграции. В противоположность Германии, Великобритания является вторым по величине экспортером услуг в мире, в ней столица доминирует над остальными городами, не бывает правительственных коалиций, а отношение к евроинтеграции не столь положительно. "Это два разных, фактически почти противоположных способа управления средней по размеру демократической страной с высоким уровнем доходов. И все же оба сходятся в одном: своем провале", - подчеркивает автор статьи. При этом, по его мнению, с экономической точки зрения дела обстоят хуже в Британии, а с политической – в Германии.
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в мире, германия, великобритания
В мире, Германия, Великобритания
СМИ сравнили способы управления страной в Британии и Германии
FT: способы управления страной в Британии и Германии одинаково провальные
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.
Способы управления страной в Великобритании и Германии отличные, но оба варианта одинаково провальные, говорится в статье обозревателя газеты Financial Times
Джанана Ганеша.
В начале статьи обозреватель проводит сравнение двух стран. Он пишет, что Германия специализируется на обрабатывающей промышленности, в ней нет одного лидирующего региона, бывают коалиционные правительства и она стояла у истоков европейской интеграции. В противоположность Германии, Великобритания является вторым по величине экспортером услуг в мире, в ней столица доминирует над остальными городами, не бывает правительственных коалиций, а отношение к евроинтеграции не столь положительно.
"Это два разных, фактически почти противоположных способа управления средней по размеру демократической страной с высоким уровнем доходов. И все же оба сходятся в одном: своем провале", - подчеркивает автор статьи.
При этом, по его мнению, с экономической точки зрения дела обстоят хуже в Британии, а с политической – в Германии.