https://ria.ru/20240921/upravlenie-1973990425.html

СМИ сравнили способы управления страной в Британии и Германии

СМИ сравнили способы управления страной в Британии и Германии - РИА Новости, 21.09.2024

СМИ сравнили способы управления страной в Британии и Германии

Способы управления страной в Великобритании и Германии отличные, но оба варианта одинаково провальные, говорится в статье обозревателя газеты Financial Times... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T14:16

2024-09-21T14:16

2024-09-21T14:16

в мире

германия

великобритания

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Способы управления страной в Великобритании и Германии отличные, но оба варианта одинаково провальные, говорится в статье обозревателя газеты Financial Times Джанана Ганеша. В начале статьи обозреватель проводит сравнение двух стран. Он пишет, что Германия специализируется на обрабатывающей промышленности, в ней нет одного лидирующего региона, бывают коалиционные правительства и она стояла у истоков европейской интеграции. В противоположность Германии, Великобритания является вторым по величине экспортером услуг в мире, в ней столица доминирует над остальными городами, не бывает правительственных коалиций, а отношение к евроинтеграции не столь положительно. "Это два разных, фактически почти противоположных способа управления средней по размеру демократической страной с высоким уровнем доходов. И все же оба сходятся в одном: своем провале", - подчеркивает автор статьи. При этом, по его мнению, с экономической точки зрения дела обстоят хуже в Британии, а с политической – в Германии.

https://ria.ru/20240405/germaniya-1937937693.html

германия

великобритания

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в мире, германия, великобритания