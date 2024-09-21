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Киев регулярно докладывает Западу о планировании операций, заявил Умеров - РИА Новости, 21.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:56 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/ukraina-1974040226.html
Киев регулярно докладывает Западу о планировании операций, заявил Умеров
Киев регулярно докладывает Западу о планировании операций, заявил Умеров - РИА Новости, 21.09.2024
Киев регулярно докладывает Западу о планировании операций, заявил Умеров
Военное руководство Украины регулярно докладывает западным партнерам о планировании боевых операций ВСУ, сообщил в субботу глава минобороны страны Рустем... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T22:56
2024-09-21T22:56
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
рустем умеров
нато
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Военное руководство Украины регулярно докладывает западным партнерам о планировании боевых операций ВСУ, сообщил в субботу глава минобороны страны Рустем Умеров. "Когда мы поясняем свой план наступления, контрнаступления или оборонные операции, мы всегда поясняем цели, какими силами и средствами мы будем это делать, чтобы наши партнеры были в курсе этого. Это операционный вопрос, который мы подняли на стратегический уровень", - сказал Умеров в эфире украинского телеканала "Рада". Он добавил, что Украина зависит от решения западных партнеров по использованию переданного им вооружения. "Если надо получить парламентское соглашение или министерства обороны, это их внутренний вопрос, ждем, пока дадут разрешение", - сказал он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html
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украина, россия, сша, рустем умеров, нато, вооруженные силы украины, в мире, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Рустем Умеров, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире, Киев
Киев регулярно докладывает Западу о планировании операций, заявил Умеров

Умеров: Киев регулярно докладывает Западу о планировании боевых операций

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Военное руководство Украины регулярно докладывает западным партнерам о планировании боевых операций ВСУ, сообщил в субботу глава минобороны страны Рустем Умеров.
"Когда мы поясняем свой план наступления, контрнаступления или оборонные операции, мы всегда поясняем цели, какими силами и средствами мы будем это делать, чтобы наши партнеры были в курсе этого. Это операционный вопрос, который мы подняли на стратегический уровень", - сказал Умеров в эфире украинского телеканала "Рада".
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Он добавил, что Украина зависит от решения западных партнеров по использованию переданного им вооружения.
"Если надо получить парламентское соглашение или министерства обороны, это их внутренний вопрос, ждем, пока дадут разрешение", - сказал он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАРустем УмеровНАТОВооруженные силы УкраиныВ миреКиев
 
 
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