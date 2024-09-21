Киев регулярно докладывает Западу о планировании операций, заявил Умеров
Умеров: Киев регулярно докладывает Западу о планировании боевых операций
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Военное руководство Украины регулярно докладывает западным партнерам о планировании боевых операций ВСУ, сообщил в субботу глава минобороны страны Рустем Умеров.
"Когда мы поясняем свой план наступления, контрнаступления или оборонные операции, мы всегда поясняем цели, какими силами и средствами мы будем это делать, чтобы наши партнеры были в курсе этого. Это операционный вопрос, который мы подняли на стратегический уровень", - сказал Умеров в эфире украинского телеканала "Рада".
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Он добавил, что Украина зависит от решения западных партнеров по использованию переданного им вооружения.
"Если надо получить парламентское соглашение или министерства обороны, это их внутренний вопрос, ждем, пока дадут разрешение", - сказал он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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