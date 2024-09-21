https://ria.ru/20240921/ukraina-1974040226.html

Киев регулярно докладывает Западу о планировании операций, заявил Умеров

Киев регулярно докладывает Западу о планировании операций, заявил Умеров - РИА Новости, 21.09.2024

Киев регулярно докладывает Западу о планировании операций, заявил Умеров

Военное руководство Украины регулярно докладывает западным партнерам о планировании боевых операций ВСУ, сообщил в субботу глава минобороны страны Рустем... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T22:56

2024-09-21T22:56

2024-09-21T22:56

специальная военная операция на украине

украина

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рустем умеров

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вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Военное руководство Украины регулярно докладывает западным партнерам о планировании боевых операций ВСУ, сообщил в субботу глава минобороны страны Рустем Умеров. "Когда мы поясняем свой план наступления, контрнаступления или оборонные операции, мы всегда поясняем цели, какими силами и средствами мы будем это делать, чтобы наши партнеры были в курсе этого. Это операционный вопрос, который мы подняли на стратегический уровень", - сказал Умеров в эфире украинского телеканала "Рада". Он добавил, что Украина зависит от решения западных партнеров по использованию переданного им вооружения. "Если надо получить парламентское соглашение или министерства обороны, это их внутренний вопрос, ждем, пока дадут разрешение", - сказал он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html

https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html

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украина, россия, сша, рустем умеров, нато, вооруженные силы украины, в мире, киев