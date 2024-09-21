"Очень хорошо". На Западе обратили внимание на странную деталь на Украине
Журналист Боуз: окружение Зеленского богатеет, пока украинцы нищают
© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Украинская элита живет в комфортных условиях в то время, как растет уровень нищеты в стране, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Более пяти миллионов украинских "беженцев", многие из которых прибыли из районов, практически не затронутых войной, теперь живут в ЕС. <…> Тем временем, как ни странно, дела у элиты Зеленских идут очень и очень хорошо", — отметил он.
Журналист задался вопросом, захотят ли бежавшие украинцы вернуться назад в страну, где установилась диктатура. При этом Боуз добавил, что уже 25 процентов населения живет в нищете.
Ранее в августе Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины. Председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха 4 июля заявил, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть территорию Украины.
Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее словам, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Повестку могут вручить в разных местах: на улицах, заправках и в кафе. Передать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.