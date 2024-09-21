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"Она умирает". В США раскрыли, что произошло на Украине - РИА Новости, 21.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:42 21.09.2024 (обновлено: 20:30 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/ukraina-1974018711.html
"Она умирает". В США раскрыли, что произошло на Украине
"Она умирает". В США раскрыли, что произошло на Украине - РИА Новости, 21.09.2024
"Она умирает". В США раскрыли, что произошло на Украине
Украина находится в умирающем состоянии из-за большого оттока населения, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T18:42
2024-09-21T20:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
элла либанова
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Украина находится в умирающем состоянии из-за большого оттока населения, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Украина сейчас умирающая страна, она умирает, она потеряла более 50 процентов своего населения", — отметил он.По словам аналитика, украинцы находятся в других странах и, вероятно, уже не вернутся. Кроме того, ВСУ понесли огромнейшие потери в боевых действиях, добавил Джонсон."Погибшие были в возрасте от 20 до 40 лет. Это люди, которые могли бы заводить детей, а без детей общество будет стареть и умирать. Украина умирает, и Запад должен это признать, правда, на данный момент нет никакого способа вернуть ее к жизни", — резюмировал аналитик.Ранее в августе Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины. Председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха 4 июля заявил, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть территорию Украины.Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее словам, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Повестку могут вручить в разных местах: на улицах, заправках и в кафе. Передать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240921/zelenskiy-1974007235.html
https://ria.ru/20240921/udar-1973998822.html
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в мире, украина, владимир зеленский, элла либанова, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Элла Либанова, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
"Она умирает". В США раскрыли, что произошло на Украине

Джонсон: Украина потеряла более половины населения

© AP Photo / Jae C. HongМогилы погибших украинских военных
Могилы погибших украинских военных - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Могилы погибших украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Украина находится в умирающем состоянии из-за большого оттока населения, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Украина сейчас умирающая страна, она умирает, она потеряла более 50 процентов своего населения", — отметил он.
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По словам аналитика, украинцы находятся в других странах и, вероятно, уже не вернутся. Кроме того, ВСУ понесли огромнейшие потери в боевых действиях, добавил Джонсон.
"Погибшие были в возрасте от 20 до 40 лет. Это люди, которые могли бы заводить детей, а без детей общество будет стареть и умирать. Украина умирает, и Запад должен это признать, правда, на данный момент нет никакого способа вернуть ее к жизни", — резюмировал аналитик.
Ранее в августе Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины. Председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха 4 июля заявил, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть территорию Украины.
Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее словам, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Повестку могут вручить в разных местах: на улицах, заправках и в кафе. Передать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийЭлла ЛибановаЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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