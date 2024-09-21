https://ria.ru/20240921/ukraina-1974009458.html

В Ирпени раскольники из ПЦУ захватили последний храм канонической УПЦ

В Ирпени раскольники из ПЦУ захватили последний храм канонической УПЦ - РИА Новости, 21.09.2024

В Ирпени раскольники из ПЦУ захватили последний храм канонической УПЦ

Последний храм канонической Украинской православной церкви в городе Ирпень Киевской области Украины захвачен группой рейдеров из структуры раскольнической... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T17:02

2024-09-21T17:02

2024-09-21T17:02

религия

украина

николаевская область

киевская область

украинская православная церковь

русская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1974008896_0:29:566:347_1920x0_80_0_0_2fd2bd5206dbb8ed67bb1c025e7c149e.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Последний храм канонической Украинской православной церкви в городе Ирпень Киевской области Украины захвачен группой рейдеров из структуры раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщается на сайте Русской православной церкви. "Девятнадцатого сентября 2024 года в городе Ирпень Киевской области Украины группа рейдеров ПЦУ при поддержке мэра Александра Маркушина и полиции захватила Николаевский храм и часовню Воскресения Христова", - говорится в сообщении. По информации благочинного протоиерея Александра Федоричко, преступники срезали замки на храме и сообщили, что он теперь принадлежит ПЦУ. Ранее, 28 июня, активисты раскольнической структуры провели незаконное собрание и сфальсифицировали документы на храм. Как уточнили в РПЦ, Николаевский храм был последним храмом Украинской православной церкви в благочинии. Ранее сообщалось о захвате Свято-Троицкого храма и храма великомученика Георгия Победоносца. С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно.

https://ria.ru/20240920/poslednee-1973687883.html

https://ria.ru/20240919/upts-1973621116.html

украина

николаевская область

киевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, николаевская область, киевская область, украинская православная церковь, русская православная церковь, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц