https://ria.ru/20240921/ukraina-1974009458.html
В Ирпени раскольники из ПЦУ захватили последний храм канонической УПЦ
В Ирпени раскольники из ПЦУ захватили последний храм канонической УПЦ - РИА Новости, 21.09.2024
В Ирпени раскольники из ПЦУ захватили последний храм канонической УПЦ
Последний храм канонической Украинской православной церкви в городе Ирпень Киевской области Украины захвачен группой рейдеров из структуры раскольнической... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T17:02
2024-09-21T17:02
2024-09-21T17:02
религия
украина
николаевская область
киевская область
украинская православная церковь
русская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1974008896_0:29:566:347_1920x0_80_0_0_2fd2bd5206dbb8ed67bb1c025e7c149e.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Последний храм канонической Украинской православной церкви в городе Ирпень Киевской области Украины захвачен группой рейдеров из структуры раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщается на сайте Русской православной церкви. "Девятнадцатого сентября 2024 года в городе Ирпень Киевской области Украины группа рейдеров ПЦУ при поддержке мэра Александра Маркушина и полиции захватила Николаевский храм и часовню Воскресения Христова", - говорится в сообщении. По информации благочинного протоиерея Александра Федоричко, преступники срезали замки на храме и сообщили, что он теперь принадлежит ПЦУ. Ранее, 28 июня, активисты раскольнической структуры провели незаконное собрание и сфальсифицировали документы на храм. Как уточнили в РПЦ, Николаевский храм был последним храмом Украинской православной церкви в благочинии. Ранее сообщалось о захвате Свято-Троицкого храма и храма великомученика Георгия Победоносца. С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно.
https://ria.ru/20240920/poslednee-1973687883.html
https://ria.ru/20240919/upts-1973621116.html
украина
николаевская область
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1974008896_0:28:566:453_1920x0_80_0_0_3eb6b044d59e9e8fc360d9f665f245ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, николаевская область, киевская область, украинская православная церковь, русская православная церковь, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Николаевская область, Киевская область, Украинская православная церковь, Русская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ
В Ирпени раскольники из ПЦУ захватили последний храм канонической УПЦ
РПЦ: раскольники захватили последний храм канонической УПЦ в Ирпени
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Последний храм канонической Украинской православной церкви в городе Ирпень Киевской области Украины захвачен группой рейдеров из структуры раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщается на сайте Русской православной церкви.
"Девятнадцатого сентября 2024 года в городе Ирпень Киевской области
Украины группа рейдеров ПЦУ при поддержке мэра Александра Маркушина и полиции захватила Николаевский храм и часовню Воскресения Христова", - говорится в сообщении.
По информации благочинного протоиерея Александра Федоричко, преступники срезали замки на храме и сообщили, что он теперь принадлежит ПЦУ. Ранее, 28 июня, активисты раскольнической структуры провели незаконное собрание и сфальсифицировали документы на храм.
Как уточнили в РПЦ, Николаевский храм был последним храмом Украинской православной церкви в благочинии.
Ранее сообщалось о захвате Свято-Троицкого храма и храма великомученика Георгия Победоносца.
С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно.