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"Готовьтесь к худшему". В Киеве сделали страшное предупреждение - РИА Новости, 21.09.2024
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15:28 21.09.2024 (обновлено: 15:35 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/ukraina-1973997963.html
"Готовьтесь к худшему". В Киеве сделали страшное предупреждение
"Готовьтесь к худшему". В Киеве сделали страшное предупреждение - РИА Новости, 21.09.2024
"Готовьтесь к худшему". В Киеве сделали страшное предупреждение
Депутат Верховной Рады Елизавета Ясько призвала украинцев готовиться к тяжелой зиме, ее слова приводит Страна.ua. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T15:28
2024-09-21T15:35
в мире
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елизавета ясько
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Елизавета Ясько призвала украинцев готовиться к тяжелой зиме, ее слова приводит Страна.ua."Зимой будут отключения, не надо иметь никаких иллюзий, готовьтесь к худшему, к большому количеству часов в день без света", — сказала она.Ясько заявила, что помощи союзников не хватит, чтобы восстановить энергообеспечение страны.Еврокомиссия 19 сентября констатировала, что Украина лишилась половины свой энергетической инфраструктуры, население зимой может остаться без отопления и воды.
https://ria.ru/20240916/elektroenergiya-1972922587.html
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в мире, киев, украина, елизавета ясько, верховная рада украины
В мире, Киев, Украина, Елизавета Ясько, Верховная Рада Украины
"Готовьтесь к худшему". В Киеве сделали страшное предупреждение

Депутат Рады Ясько призвала украинцев готовиться к тяжелой зиме

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Елизавета Ясько призвала украинцев готовиться к тяжелой зиме, ее слова приводит Страна.ua.
"Зимой будут отключения, не надо иметь никаких иллюзий, готовьтесь к худшему, к большому количеству часов в день без света", — сказала она.
Ясько заявила, что помощи союзников не хватит, чтобы восстановить энергообеспечение страны.
Еврокомиссия 19 сентября констатировала, что Украина лишилась половины свой энергетической инфраструктуры, население зимой может остаться без отопления и воды.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Украина импортирует электроэнергию из пяти стран
16 сентября, 11:37
 
В миреКиевУкраинаЕлизавета ЯськоВерховная Рада Украины
 
 
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