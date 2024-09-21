https://ria.ru/20240921/ukraina-1973997963.html

"Готовьтесь к худшему". В Киеве сделали страшное предупреждение

"Готовьтесь к худшему". В Киеве сделали страшное предупреждение - РИА Новости, 21.09.2024

"Готовьтесь к худшему". В Киеве сделали страшное предупреждение

Депутат Верховной Рады Елизавета Ясько призвала украинцев готовиться к тяжелой зиме, ее слова приводит Страна.ua. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T15:28

2024-09-21T15:28

2024-09-21T15:35

в мире

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украина

елизавета ясько

верховная рада украины

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Елизавета Ясько призвала украинцев готовиться к тяжелой зиме, ее слова приводит Страна.ua."Зимой будут отключения, не надо иметь никаких иллюзий, готовьтесь к худшему, к большому количеству часов в день без света", — сказала она.Ясько заявила, что помощи союзников не хватит, чтобы восстановить энергообеспечение страны.Еврокомиссия 19 сентября констатировала, что Украина лишилась половины свой энергетической инфраструктуры, население зимой может остаться без отопления и воды.

https://ria.ru/20240916/elektroenergiya-1972922587.html

киев

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в мире, киев, украина, елизавета ясько, верховная рада украины