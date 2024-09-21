https://ria.ru/20240921/ukraina-1973991903.html

Залужный сообщил о гибели своего бывшего помощника

Залужный сообщил о гибели своего бывшего помощника - РИА Новости, 21.09.2024

Залужный сообщил о гибели своего бывшего помощника

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на странице в Facebook* сообщил о гибели своего друга полковника Александра Никитюка в результате ракетного удара. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T14:35

2024-09-21T14:35

2024-09-21T23:57

в мире

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на странице в Facebook* сообщил о гибели своего друга полковника Александра Никитюка в результате ракетного удара."Сегодня <…> погиб полковник Вооруженных Сил Украины Никитюк Александр Евгеньевич. Покойся с миром", — написал он.Украинские СМИ, в свою очередь, уточнили, что Никитюк был бывшим помощником экс-главкома ВСУ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, валерий залужный, вооруженные силы украины