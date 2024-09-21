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Залужный сообщил о гибели своего бывшего помощника
Залужный сообщил о гибели своего бывшего помощника - РИА Новости, 21.09.2024
Залужный сообщил о гибели своего бывшего помощника
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на странице в Facebook* сообщил о гибели своего друга полковника Александра Никитюка в результате ракетного удара. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T14:35
2024-09-21T14:35
2024-09-21T23:57
в мире
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на странице в Facebook* сообщил о гибели своего друга полковника Александра Никитюка в результате ракетного удара."Сегодня <…> погиб полковник Вооруженных Сил Украины Никитюк Александр Евгеньевич. Покойся с миром", — написал он.Украинские СМИ, в свою очередь, уточнили, что Никитюк был бывшим помощником экс-главкома ВСУ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, валерий залужный, вооруженные силы украины
В мире, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
Залужный сообщил о гибели своего бывшего помощника
Экс-главком ВСУ Залужный сообщил о гибели своего экс-помощника от удара ракеты
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на странице в Facebook* сообщил о гибели своего друга полковника Александра Никитюка в результате ракетного удара.
"Сегодня <…> погиб полковник Вооруженных Сил Украины Никитюк Александр Евгеньевич. Покойся с миром", — написал он.
Украинские СМИ, в свою очередь, уточнили, что Никитюк был бывшим помощником экс-главкома ВСУ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.