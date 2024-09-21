https://ria.ru/20240921/ukraina-1973984467.html
Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону
Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону - РИА Новости, 21.09.2024
Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону
Владимир Зеленский подписал законопроект о внесении изменений в закон Украины о госбюджете страны на текущий год, подразумевающий увеличение расходов на силы... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T13:12
2024-09-21T13:12
2024-09-21T13:12
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владимир зеленский
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал законопроект о внесении изменений в закон Украины о госбюджете страны на текущий год, подразумевающий увеличение расходов на силы обороны страны на 495 миллиардов гривен (почти 12 миллиардов долларов). Как сообщал в среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк, парламент поддержал проект закона об увеличении расходов бюджета Украины на военные нужды в этом году на более 12 миллиардов долларов. Согласно карте законопроекта на сайте Рады, документ подписан Зеленским в субботу. В документе предлагается скорректировать бюджет на 434 миллиарда гривен, а именно: "увеличить расходы на 500 миллиардов гривен (более 12 миллиардов долларов) (из них для сектора безопасности и обороны на 495 миллиардов гривен (более 11,9 миллиарда долларов) и сократить расходы и предоставление кредитов на 65,7 миллиарда гривен (более 1,5 миллиарда долларов)". В марте председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников. В конце ноября 2023 года Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html
https://ria.ru/20240921/vsu-1973648115.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону
Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону на 12 млрд долларов
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал законопроект о внесении изменений в закон Украины о госбюджете страны на текущий год, подразумевающий увеличение расходов на силы обороны страны на 495 миллиардов гривен (почти 12 миллиардов долларов).
Как сообщал в среду депутат Верховной рады
Ярослав Железняк, парламент поддержал проект закона об увеличении расходов бюджета Украины на военные нужды в этом году на более 12 миллиардов долларов.
Согласно карте законопроекта на сайте Рады, документ подписан Зеленским в субботу. В документе предлагается скорректировать бюджет на 434 миллиарда гривен, а именно: "увеличить расходы на 500 миллиардов гривен (более 12 миллиардов долларов) (из них для сектора безопасности и обороны на 495 миллиардов гривен (более 11,9 миллиарда долларов) и сократить расходы и предоставление кредитов на 65,7 миллиарда гривен (более 1,5 миллиарда долларов)".
В марте председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников.
В конце ноября 2023 года Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.