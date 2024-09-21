https://ria.ru/20240921/ukraina-1973984467.html

Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону

Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону - РИА Новости, 21.09.2024

Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону

Владимир Зеленский подписал законопроект о внесении изменений в закон Украины о госбюджете страны на текущий год, подразумевающий увеличение расходов на силы... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T13:12

2024-09-21T13:12

2024-09-21T13:12

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965854564_0:1:3020:1700_1920x0_80_0_0_910136bcd13246f6767200f76d9e2ff0.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал законопроект о внесении изменений в закон Украины о госбюджете страны на текущий год, подразумевающий увеличение расходов на силы обороны страны на 495 миллиардов гривен (почти 12 миллиардов долларов). Как сообщал в среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк, парламент поддержал проект закона об увеличении расходов бюджета Украины на военные нужды в этом году на более 12 миллиардов долларов. Согласно карте законопроекта на сайте Рады, документ подписан Зеленским в субботу. В документе предлагается скорректировать бюджет на 434 миллиарда гривен, а именно: "увеличить расходы на 500 миллиардов гривен (более 12 миллиардов долларов) (из них для сектора безопасности и обороны на 495 миллиардов гривен (более 11,9 миллиарда долларов) и сократить расходы и предоставление кредитов на 65,7 миллиарда гривен (более 1,5 миллиарда долларов)". В марте председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников. В конце ноября 2023 года Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html

https://ria.ru/20240921/vsu-1973648115.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины