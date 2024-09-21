https://ria.ru/20240921/ukraina-1973944580.html
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.09.2024
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена еще в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Одесской, Николаевской, Винницкой, Харьковской областях, а также в... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T02:16
2024-09-21T02:16
2024-09-21T02:16
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена еще в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Одесской, Николаевской, Винницкой, Харьковской областях, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, воздушная тревога начала распространяться с Харьковской области с 1.07 мск. Ранее воздушная тревога была объявлена с 21.18 мск в Кировоградской области и в 23.35 мск в Черкасской области Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В Одесской и еще семи областях Украины объявили воздушную тревогу