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Подполье сообщило об ударе по военным складам в Полтавской области - РИА Новости, 21.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:20 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/udar-1974041919.html
Подполье сообщило об ударе по военным складам в Полтавской области
Подполье сообщило об ударе по военным складам в Полтавской области - РИА Новости, 21.09.2024
Подполье сообщило об ударе по военным складам в Полтавской области
Удар нанесен по военным складам в городе Лубны Полтавской области Украины, где находились ракеты с дальним радиусом действия, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T23:20
2024-09-21T23:20
специальная военная операция на украине
полтавская область
украина
сергей лебедев
безопасность
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ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Удар нанесен по военным складам в городе Лубны Полтавской области Украины, где находились ракеты с дальним радиусом действия, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Город Лубны Полтавской области получил удар в военные склады. В 22.50 "прилетело" в бывший арсенал тяжелобомбардировочного корпуса. С недавних времен арсенал начал наполняться в том числе ракетами с дальним радиусом действия", - заявил Лебедев.
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полтавская область, украина, сергей лебедев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Украина, Сергей Лебедев, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по военным складам в Полтавской области

Лебедев сообщил об ударе по военным складам в городе Лубны в Полтавской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" ВС РФ в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град" ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Удар нанесен по военным складам в городе Лубны Полтавской области Украины, где находились ракеты с дальним радиусом действия, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Город Лубны Полтавской области получил удар в военные склады. В 22.50 "прилетело" в бывший арсенал тяжелобомбардировочного корпуса. С недавних времен арсенал начал наполняться в том числе ракетами с дальним радиусом действия", - заявил Лебедев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПолтавская областьУкраинаСергей ЛебедевБезопасность
 
 
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