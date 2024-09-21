https://ria.ru/20240921/udar-1974041919.html

Подполье сообщило об ударе по военным складам в Полтавской области

Подполье сообщило об ударе по военным складам в Полтавской области - РИА Новости, 21.09.2024

Подполье сообщило об ударе по военным складам в Полтавской области

Удар нанесен по военным складам в городе Лубны Полтавской области Украины, где находились ракеты с дальним радиусом действия, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T23:20

2024-09-21T23:20

2024-09-21T23:20

специальная военная операция на украине

полтавская область

украина

сергей лебедев

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469619_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_653a7650309ed930e9a811bba1e750c6.jpg

ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Удар нанесен по военным складам в городе Лубны Полтавской области Украины, где находились ракеты с дальним радиусом действия, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Город Лубны Полтавской области получил удар в военные склады. В 22.50 "прилетело" в бывший арсенал тяжелобомбардировочного корпуса. С недавних времен арсенал начал наполняться в том числе ракетами с дальним радиусом действия", - заявил Лебедев.

https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html

полтавская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

полтавская область, украина, сергей лебедев, безопасность