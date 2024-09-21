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Подполье сообщило об ударе по военным складам в Полтавской области
Подполье сообщило об ударе по военным складам в Полтавской области - РИА Новости, 21.09.2024
Подполье сообщило об ударе по военным складам в Полтавской области
Удар нанесен по военным складам в городе Лубны Полтавской области Украины, где находились ракеты с дальним радиусом действия, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T23:20
2024-09-21T23:20
2024-09-21T23:20
специальная военная операция на украине
полтавская область
украина
сергей лебедев
безопасность
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ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Удар нанесен по военным складам в городе Лубны Полтавской области Украины, где находились ракеты с дальним радиусом действия, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Город Лубны Полтавской области получил удар в военные склады. В 22.50 "прилетело" в бывший арсенал тяжелобомбардировочного корпуса. С недавних времен арсенал начал наполняться в том числе ракетами с дальним радиусом действия", - заявил Лебедев.
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полтавская область, украина, сергей лебедев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Украина, Сергей Лебедев, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по военным складам в Полтавской области
Лебедев сообщил об ударе по военным складам в городе Лубны в Полтавской области