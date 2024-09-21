https://ria.ru/20240921/udar-1974041461.html
Подполье сообщило об ударах по ВСУ в нескольких областях Украины
Подполье сообщило об ударах по ВСУ в нескольких областях Украины - РИА Новости, 21.09.2024
Подполье сообщило об ударах по ВСУ в нескольких областях Украины
В городе Чигирин в Черкасской области нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T23:12
2024-09-21T23:12
2024-09-21T23:41
специальная военная операция на украине
черкасская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
дмитрий песков
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ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. В городе Чигирин в Черкасской области нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "В 22:20 прилетело в <...> место под названием Новый Чигирин. <...> Здания остались, и теперь используются бандеровцами как ПВД и место стоянки военной техники", — сказал он.Кроме того, атаке подвергся город Шостка в Сумской области. По данным подполья, взрыв прогремел со стороны микрорайона Капсюль."Склоняются люди к тому, что не на заводе "Импульс", который изготавливает взрывные устройства, а немного далее, где таможня и КПП. Там с давних времен огороженная территория, которая принадлежит военным", — уточнил Лебедев.По его словам, в последнее время фиксировали передвижение машин с личным составом в ту сторону, а по железной дороге проходили вагоны с закрытым маскировочной сетью грузом.Как указал координатор, под удар попали и военные склады в городе Лубны в Полтавской области."В 22:50 прилетело в бывший арсенал тяжелобомбардировочного корпуса. С недавних времен арсенал начал наполняться в том числе ракетами с дальним радиусом действия", — добавил он. Лебедев также сообщил о взрывах на складе в Шевченковском районе Харькова. Была слышна работа системы ПВО.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240921/vsu-1973648115.html
https://ria.ru/20240921/udar-1974035018.html
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черкасская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность, дмитрий песков, украина, полтавская область, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Черкасская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Дмитрий Песков, Украина, Полтавская область, Сумская область
Подполье сообщило об ударах по ВСУ в нескольких областях Украины
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Черкасской области
ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. В городе Чигирин в Черкасской области нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"В 22:20 прилетело в <...> место под названием Новый Чигирин. <...> Здания остались, и теперь используются бандеровцами как ПВД и место стоянки военной техники", — сказал он.
Кроме того, атаке подвергся город Шостка в Сумской области
. По данным подполья, взрыв прогремел со стороны микрорайона Капсюль.
"Склоняются люди к тому, что не на заводе "Импульс", который изготавливает взрывные устройства, а немного далее, где таможня и КПП. Там с давних времен огороженная территория, которая принадлежит военным", — уточнил Лебедев.
По его словам, в последнее время фиксировали передвижение машин с личным составом в ту сторону, а по железной дороге проходили вагоны с закрытым маскировочной сетью грузом.
Как указал координатор, под удар попали и военные склады в городе Лубны в Полтавской области
.
"В 22:50 прилетело в бывший арсенал тяжелобомбардировочного корпуса. С недавних времен арсенал начал наполняться в том числе ракетами с дальним радиусом действия", — добавил он.
Лебедев также сообщил о взрывах на складе в Шевченковском районе Харькова. Была слышна работа системы ПВО.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины
.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.