https://ria.ru/20240921/udar-1974041461.html

Подполье сообщило об ударах по ВСУ в нескольких областях Украины

Подполье сообщило об ударах по ВСУ в нескольких областях Украины - РИА Новости, 21.09.2024

Подполье сообщило об ударах по ВСУ в нескольких областях Украины

В городе Чигирин в Черкасской области нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T23:12

2024-09-21T23:12

2024-09-21T23:41

специальная военная операция на украине

черкасская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

безопасность

дмитрий песков

украина

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ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. В городе Чигирин в Черкасской области нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "В 22:20 прилетело в <...> место под названием Новый Чигирин. <...> Здания остались, и теперь используются бандеровцами как ПВД и место стоянки военной техники", — сказал он.Кроме того, атаке подвергся город Шостка в Сумской области. По данным подполья, взрыв прогремел со стороны микрорайона Капсюль."Склоняются люди к тому, что не на заводе "Импульс", который изготавливает взрывные устройства, а немного далее, где таможня и КПП. Там с давних времен огороженная территория, которая принадлежит военным", — уточнил Лебедев.По его словам, в последнее время фиксировали передвижение машин с личным составом в ту сторону, а по железной дороге проходили вагоны с закрытым маскировочной сетью грузом.Как указал координатор, под удар попали и военные склады в городе Лубны в Полтавской области."В 22:50 прилетело в бывший арсенал тяжелобомбардировочного корпуса. С недавних времен арсенал начал наполняться в том числе ракетами с дальним радиусом действия", — добавил он. Лебедев также сообщил о взрывах на складе в Шевченковском районе Харькова. Была слышна работа системы ПВО.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240921/vsu-1973648115.html

https://ria.ru/20240921/udar-1974035018.html

https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html

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черкасская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность, дмитрий песков, украина, полтавская область, сумская область