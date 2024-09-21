Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударе по городу Шостка в Сумской области - РИА Новости, 21.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:10 21.09.2024 (обновлено: 23:16 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/udar-1974041360.html
Подполье сообщило об ударе по городу Шостка в Сумской области
Подполье сообщило об ударе по городу Шостка в Сумской области - РИА Новости, 21.09.2024
Подполье сообщило об ударе по городу Шостка в Сумской области
Удар нанесен по городу Шостка Сумской области в районе огражденной территории, используемой ВСУ, где ранее было замечено передвижение личного состава и... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T23:10
2024-09-21T23:16
сумская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469488_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_c3144f0372bd84c2dfadf567d0b8cabb.jpg
ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Удар нанесен по городу Шостка Сумской области в районе огражденной территории, используемой ВСУ, где ранее было замечено передвижение личного состава и замаскированных железнодорожных составов, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."В 22.35 "прилетело" в город Шостка Сумской области. По сведениям сопротивления, взрыв был со стороны микрорайона "Капсюль". Склоняются люди к тому, что не на заводе "Импульс", который изготавливает взрывные устройства, а немного далее, где таможня и КПП. Там с давних времен огороженная территория, которая принадлежит военным. В последнее время замечалось передвижение машин с личным составом в ту сторону. А по железной дороге проходили составы с закрытым маскировочной сетью грузом", - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469488_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a9fb6f6c59686f0760f526463c1e5c3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, вооруженные силы украины, сергей лебедев, безопасность
Сумская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по городу Шостка в Сумской области

Координатор подполье Лебедев: удар нанесен по городу Шостка Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Удар нанесен по городу Шостка Сумской области в районе огражденной территории, используемой ВСУ, где ранее было замечено передвижение личного состава и замаскированных железнодорожных составов, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"В 22.35 "прилетело" в город Шостка Сумской области. По сведениям сопротивления, взрыв был со стороны микрорайона "Капсюль". Склоняются люди к тому, что не на заводе "Импульс", который изготавливает взрывные устройства, а немного далее, где таможня и КПП. Там с давних времен огороженная территория, которая принадлежит военным. В последнее время замечалось передвижение машин с личным составом в ту сторону. А по железной дороге проходили составы с закрытым маскировочной сетью грузом", - заявил собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
Россия заставит всех заплатить по счетам
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныСергей ЛебедевБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала