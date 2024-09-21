https://ria.ru/20240921/udar-1974041360.html

Подполье сообщило об ударе по городу Шостка в Сумской области

Подполье сообщило об ударе по городу Шостка в Сумской области - РИА Новости, 21.09.2024

Подполье сообщило об ударе по городу Шостка в Сумской области

Удар нанесен по городу Шостка Сумской области в районе огражденной территории, используемой ВСУ, где ранее было замечено передвижение личного состава и... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T23:10

2024-09-21T23:10

2024-09-21T23:16

сумская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

сергей лебедев

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469488_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_c3144f0372bd84c2dfadf567d0b8cabb.jpg

ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Удар нанесен по городу Шостка Сумской области в районе огражденной территории, используемой ВСУ, где ранее было замечено передвижение личного состава и замаскированных железнодорожных составов, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."В 22.35 "прилетело" в город Шостка Сумской области. По сведениям сопротивления, взрыв был со стороны микрорайона "Капсюль". Склоняются люди к тому, что не на заводе "Импульс", который изготавливает взрывные устройства, а немного далее, где таможня и КПП. Там с давних времен огороженная территория, которая принадлежит военным. В последнее время замечалось передвижение машин с личным составом в ту сторону. А по железной дороге проходили составы с закрытым маскировочной сетью грузом", - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сумская область, вооруженные силы украины, сергей лебедев, безопасность