https://ria.ru/20240921/udar-1974041360.html
Подполье сообщило об ударе по городу Шостка в Сумской области
Подполье сообщило об ударе по городу Шостка в Сумской области - РИА Новости, 21.09.2024
Подполье сообщило об ударе по городу Шостка в Сумской области
Удар нанесен по городу Шостка Сумской области в районе огражденной территории, используемой ВСУ, где ранее было замечено передвижение личного состава и... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T23:10
2024-09-21T23:10
2024-09-21T23:16
сумская область
вооруженные силы украины
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сергей лебедев
безопасность
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ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Удар нанесен по городу Шостка Сумской области в районе огражденной территории, используемой ВСУ, где ранее было замечено передвижение личного состава и замаскированных железнодорожных составов, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."В 22.35 "прилетело" в город Шостка Сумской области. По сведениям сопротивления, взрыв был со стороны микрорайона "Капсюль". Склоняются люди к тому, что не на заводе "Импульс", который изготавливает взрывные устройства, а немного далее, где таможня и КПП. Там с давних времен огороженная территория, которая принадлежит военным. В последнее время замечалось передвижение машин с личным составом в ту сторону. А по железной дороге проходили составы с закрытым маскировочной сетью грузом", - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html
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сумская область, вооруженные силы украины, сергей лебедев, безопасность
Сумская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по городу Шостка в Сумской области
Координатор подполье Лебедев: удар нанесен по городу Шостка Сумской области
ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Удар нанесен по городу Шостка Сумской области в районе огражденной территории, используемой ВСУ, где ранее было замечено передвижение личного состава и замаскированных железнодорожных составов, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"В 22.35 "прилетело" в город Шостка Сумской области. По сведениям сопротивления, взрыв был со стороны микрорайона "Капсюль". Склоняются люди к тому, что не на заводе "Импульс", который изготавливает взрывные устройства, а немного далее, где таможня и КПП. Там с давних времен огороженная территория, которая принадлежит военным. В последнее время замечалось передвижение машин с личным составом в ту сторону. А по железной дороге проходили составы с закрытым маскировочной сетью грузом", - заявил собеседник агентства.