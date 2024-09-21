https://ria.ru/20240921/udar-1974035018.html

Подполье сообщило об ударе по технике ВСУ на подконтрольной Киеву части ДНР

Подполье сообщило об ударе по технике ВСУ на подконтрольной Киеву части ДНР - РИА Новости, 21.09.2024

Подполье сообщило об ударе по технике ВСУ на подконтрольной Киеву части ДНР

В селе Константинополь, расположенном на подконтрольной Киеву части ДНР, нанесли удар по скоплению украинской техники, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T21:43

2024-09-21T21:43

2024-09-21T22:48

специальная военная операция на украине

киев

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

сергей лебедев

дмитрий песков

украина

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ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. В селе Константинополь, расположенном на подконтрольной Киеву части ДНР, нанесли удар по скоплению украинской техники, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Прилет <...> по технике, которую прятали на току, не пожалели пару ракет РСЗО. Пишут, что три единицы уничтожено, две гусеничной и одна похожая на БТР. До десяти бандеровцев были загружены в скорые, не все в живом виде", — сказал он.По данным подполья, удары, в том числе с помощью ФАБов, также нанесли в направлении завода "Электросталь" в населенном пункте Курахово. Там в арматурном цеху украинские военные прятали часть техники."В центральном складе завода хранили БК (боекомплекты. — Прим. ред.), а, по слухам, в здании Главного управления проживали бандеровцы", — отметил Лебедев.Кроме того, взрывы прогремели в направлении нефтебазы, находящейся на подконтрольной киевскому режиму территории ДНР. Как указал координатор, солдаты ВСУ собирали там небольшие емкости с горючим, а в расположенном рядом клубе "Ва-банк" отдыхал офицерский состав украинских военнослужащих.Сейчас до 11 человек просят об эвакуации оттуда, добавил он.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html

https://ria.ru/20240921/vsu-1973648115.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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киев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, сергей лебедев, дмитрий песков, украина