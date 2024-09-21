Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударе по технике ВСУ на подконтрольной Киеву части ДНР - РИА Новости, 21.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:43 21.09.2024 (обновлено: 22:48 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/udar-1974035018.html
Подполье сообщило об ударе по технике ВСУ на подконтрольной Киеву части ДНР
Подполье сообщило об ударе по технике ВСУ на подконтрольной Киеву части ДНР - РИА Новости, 21.09.2024
Подполье сообщило об ударе по технике ВСУ на подконтрольной Киеву части ДНР
В селе Константинополь, расположенном на подконтрольной Киеву части ДНР, нанесли удар по скоплению украинской техники, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T21:43
2024-09-21T22:48
специальная военная операция на украине
киев
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
сергей лебедев
дмитрий песков
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948599548_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_35db6bec906e892c36346e0c8c09007a.jpg
ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. В селе Константинополь, расположенном на подконтрольной Киеву части ДНР, нанесли удар по скоплению украинской техники, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Прилет &lt;...&gt; по технике, которую прятали на току, не пожалели пару ракет РСЗО. Пишут, что три единицы уничтожено, две гусеничной и одна похожая на БТР. До десяти бандеровцев были загружены в скорые, не все в живом виде", — сказал он.По данным подполья, удары, в том числе с помощью ФАБов, также нанесли в направлении завода "Электросталь" в населенном пункте Курахово. Там в арматурном цеху украинские военные прятали часть техники."В центральном складе завода хранили БК (боекомплекты. — Прим. ред.), а, по слухам, в здании Главного управления проживали бандеровцы", — отметил Лебедев.Кроме того, взрывы прогремели в направлении нефтебазы, находящейся на подконтрольной киевскому режиму территории ДНР. Как указал координатор, солдаты ВСУ собирали там небольшие емкости с горючим, а в расположенном рядом клубе "Ва-банк" отдыхал офицерский состав украинских военнослужащих.Сейчас до 11 человек просят об эвакуации оттуда, добавил он.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html
https://ria.ru/20240921/vsu-1973648115.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948599548_188:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_878cd14c48c7ad2136bfd057ce279484.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, сергей лебедев, дмитрий песков, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, Украина
Подполье сообщило об ударе по технике ВСУ на подконтрольной Киеву части ДНР

Подполье сообщило об ударе по скоплению техники ВСУ в селе Константинополь в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС России ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС России ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. В селе Константинополь, расположенном на подконтрольной Киеву части ДНР, нанесли удар по скоплению украинской техники, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Прилет <...> по технике, которую прятали на току, не пожалели пару ракет РСЗО. Пишут, что три единицы уничтожено, две гусеничной и одна похожая на БТР. До десяти бандеровцев были загружены в скорые, не все в живом виде", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
Россия заставит всех заплатить по счетам
Вчера, 08:00
По данным подполья, удары, в том числе с помощью ФАБов, также нанесли в направлении завода "Электросталь" в населенном пункте Курахово. Там в арматурном цеху украинские военные прятали часть техники.
"В центральном складе завода хранили БК (боекомплекты. — Прим. ред.), а, по слухам, в здании Главного управления проживали бандеровцы", — отметил Лебедев.
Кроме того, взрывы прогремели в направлении нефтебазы, находящейся на подконтрольной киевскому режиму территории ДНР. Как указал координатор, солдаты ВСУ собирали там небольшие емкости с горючим, а в расположенном рядом клубе "Ва-банк" отдыхал офицерский состав украинских военнослужащих.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
"Сырский всех подставил". В Киеве вскрыли масштабную аферу
Вчера, 08:00
Сейчас до 11 человек просят об эвакуации оттуда, добавил он.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьСергей ЛебедевДмитрий ПесковУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала