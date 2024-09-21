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ЦАХАЛ заявил об ударах по 180 целям на юге Ливана

ЦАХАЛ заявил об ударах по 180 целям на юге Ливана - РИА Новости, 21.09.2024

ЦАХАЛ заявил об ударах по 180 целям на юге Ливана

Израильская армия ударила по 180 целям и нескольким районам на юге Ливана, говорится в заявлении ЦАХАЛ. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T17:47

2024-09-21T17:47

2024-09-21T18:40

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Израильская армия ударила по 180 целям и нескольким районам на юге Ливана, говорится в заявлении ЦАХАЛ."Приблизительно 180 целей и тысячи пусковых контейнеров были поражены", — сообщили военные, отметив, что эти ТПК были готовы к использованию для обстрела еврейского государства.Кроме того, в ЦАХАЛ заявили о нанесении ударов по нескольким районам на юге Ливана.При этом территория Израиля также подверглась атаке, за сутки по ней выпустили 90 снарядов, а в населенных пунктах Верхней Галилеи, у города Цфат и на Голанских высотах объявляли воздушную тревогу.В израильской армии подчеркнули, что продолжат уничтожать инфраструктуру шиитского движения "Хезболла".Накануне ЦАХАЛ нанес авиаудар по пригороду Бейрута. По данным ливанского Минздрава, погибли 37 человек. Сообщалось, что целью атаки был высокопоставленный командир "Хезболлы" — глава командования спецопераций Ибрагим Акиль. Впоследствии израильские военные заявили о его ликвидации.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Ситуация на Ближнем Востоке обострилась на этой неделе, когда 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. Ливанские власти возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтверждал и не отрицал причастность к этому.В конце июля ЦАХАЛ ударил по жилому дому в районе Харет-Хрейк в пригороде Бейрута. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра. В августе лидер движения Хасан Насралла заявил, что Израиль перешел все красные линии и получит ответ. В Тель-Авиве, в свою очередь, предупредили, что любые агрессивные действия приведут к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.Обстановка на границе между двумя государствами остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. По данным МИД Ливана, около ста тысяч человек вынужденно покинули дома на юге страны из-за обстрелов. Тель-Авив сообщал, что в похожей ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

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в мире, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хезболла, хамас, тель-авив, хасан насралла, бейрут