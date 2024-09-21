https://ria.ru/20240921/udar-1974004901.html

Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумах

Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумах - РИА Новости, 21.09.2024

Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумах

По пункту временной дислокации ВСУ в городе Сумы нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T16:13

2024-09-21T16:13

2024-09-21T16:59

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. По пункту временной дислокации ВСУ в городе Сумы нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Сумы, ФАБ прилетел по пункту временной дислокации свежих бандеровцев. Были там наемники или нет — пока выясняем", — сказал он.По словам Лебедева, в сторону взрыва проехали машины скорой помощи и военные.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу в Сумской области объявили в 14:47 и она продолжается уже более полутора часов. Местные СМИ сообщают о взрывах в городе, но подробностей не приводят.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, украина, сергей лебедев, безопасность