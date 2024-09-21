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Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумах - РИА Новости, 21.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:13 21.09.2024 (обновлено: 16:59 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/udar-1974004901.html
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумах
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумах - РИА Новости, 21.09.2024
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумах
По пункту временной дислокации ВСУ в городе Сумы нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T16:13
2024-09-21T16:59
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
сергей лебедев
безопасность
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. По пункту временной дислокации ВСУ в городе Сумы нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Сумы, ФАБ прилетел по пункту временной дислокации свежих бандеровцев. Были там наемники или нет — пока выясняем", — сказал он.По словам Лебедева, в сторону взрыва проехали машины скорой помощи и военные.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу в Сумской области объявили в 14:47 и она продолжается уже более полутора часов. Местные СМИ сообщают о взрывах в городе, но подробностей не приводят.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html
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вооруженные силы украины, украина, сергей лебедев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Сергей Лебедев, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумах

Подполье сообщило об ударе по пункту временной дислокации ВСУ в Сумах

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. По пункту временной дислокации ВСУ в городе Сумы нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«
"Сумы, ФАБ прилетел по пункту временной дислокации свежих бандеровцев. Были там наемники или нет — пока выясняем", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
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По словам Лебедева, в сторону взрыва проехали машины скорой помощи и военные.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу в Сумской области объявили в 14:47 и она продолжается уже более полутора часов. Местные СМИ сообщают о взрывах в городе, но подробностей не приводят.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаСергей ЛебедевБезопасность
 
 
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