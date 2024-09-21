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"Интенсивные бомбардировки". Российские удары вызвали испуг в США - РИА Новости, 21.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:33 21.09.2024 (обновлено: 21:26 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/udar-1973998822.html
"Интенсивные бомбардировки". Российские удары вызвали испуг в США
"Интенсивные бомбардировки". Российские удары вызвали испуг в США - РИА Новости, 21.09.2024
"Интенсивные бомбардировки". Российские удары вызвали испуг в США
Российская армия наносит массивные удары по украинским позициям в Курской области и приграничных районах, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T15:33
2024-09-21T21:26
специальная военная операция на украине
технологии
курская область
вооруженные силы украины
су-34
владимир путин
донбасс
россия
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Российская армия наносит массивные удары по украинским позициям в Курской области и приграничных районах, пишет Military Watch Magazine."Российские ВВС продолжают применять ударные истребители Су-34 для интенсивной бомбардировки украинских войск в Курской области, причем, по некоторым данным, особое внимание уделяется приграничным районам", — говорится в материале.Автор статьи полагает, что в результате подкрепления ВСУ могут оказаться отрезанными от Курской области.Отмечается, что эта модель истребителей обладает большей дальностью полета и грузоподъемностью, что позволяет ей выполнять подобные задачи. При этом использование планирующих бомб позволяет самолету наносить значительные огневые удары по позициям украинских войск, сводя к минимуму риск того, что их могут сбить.Ранее в субботу в Минобороны сообщили, что истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по скоплению живой силы и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, их продвижение остановлено. По данным Минобороны на 20 сентября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 15 тысяч солдат, 124 танка и множество другой техники.По словам президента Владимира Путина, этим нападением киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240921/vsu-1973648115.html
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Удар Су-34 по ВСУ в курском приграничье
Экипаж Су-34 ударил по скоплению живой силы и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
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технологии, курская область, вооруженные силы украины, су-34, владимир путин, донбасс, россия, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Курская область, Вооруженные силы Украины, Су-34, Владимир Путин, Донбасс, Россия, Валерий Герасимов
"Интенсивные бомбардировки". Российские удары вызвали испуг в США

MWM: российские военные наносят интенсивные удары по ВСУ в Курской области

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Российская армия наносит массивные удары по украинским позициям в Курской области и приграничных районах, пишет Military Watch Magazine.
"Российские ВВС продолжают применять ударные истребители Су-34 для интенсивной бомбардировки украинских войск в Курской области, причем, по некоторым данным, особое внимание уделяется приграничным районам", — говорится в материале.
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Автор статьи полагает, что в результате подкрепления ВСУ могут оказаться отрезанными от Курской области.
Отмечается, что эта модель истребителей обладает большей дальностью полета и грузоподъемностью, что позволяет ей выполнять подобные задачи. При этом использование планирующих бомб позволяет самолету наносить значительные огневые удары по позициям украинских войск, сводя к минимуму риск того, что их могут сбить.
Ранее в субботу в Минобороны сообщили, что истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по скоплению живой силы и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области.
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Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, их продвижение остановлено. По данным Минобороны на 20 сентября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 15 тысяч солдат, 124 танка и множество другой техники.
По словам президента Владимира Путина, этим нападением киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииКурская областьВооруженные силы УкраиныСу-34Владимир ПутинДонбассРоссияВалерий Герасимов
 
 
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