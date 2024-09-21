https://ria.ru/20240921/udar-1973998822.html

"Интенсивные бомбардировки". Российские удары вызвали испуг в США

"Интенсивные бомбардировки". Российские удары вызвали испуг в США - РИА Новости, 21.09.2024

"Интенсивные бомбардировки". Российские удары вызвали испуг в США

Российская армия наносит массивные удары по украинским позициям в Курской области и приграничных районах, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T15:33

2024-09-21T15:33

2024-09-21T21:26

специальная военная операция на украине

технологии

курская область

вооруженные силы украины

су-34

владимир путин

донбасс

россия

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Российская армия наносит массивные удары по украинским позициям в Курской области и приграничных районах, пишет Military Watch Magazine."Российские ВВС продолжают применять ударные истребители Су-34 для интенсивной бомбардировки украинских войск в Курской области, причем, по некоторым данным, особое внимание уделяется приграничным районам", — говорится в материале.Автор статьи полагает, что в результате подкрепления ВСУ могут оказаться отрезанными от Курской области.Отмечается, что эта модель истребителей обладает большей дальностью полета и грузоподъемностью, что позволяет ей выполнять подобные задачи. При этом использование планирующих бомб позволяет самолету наносить значительные огневые удары по позициям украинских войск, сводя к минимуму риск того, что их могут сбить.Ранее в субботу в Минобороны сообщили, что истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по скоплению живой силы и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, их продвижение остановлено. По данным Минобороны на 20 сентября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 15 тысяч солдат, 124 танка и множество другой техники.По словам президента Владимира Путина, этим нападением киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240921/vsu-1973648115.html

https://ria.ru/20240921/kiev-1973997623.html

https://ria.ru/20240920/krym-1973751819.html

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Удар Су-34 по ВСУ в курском приграничье Экипаж Су-34 ударил по скоплению живой силы и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. 2024-09-21T15:33 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, курская область, вооруженные силы украины, су-34, владимир путин, донбасс, россия, валерий герасимов