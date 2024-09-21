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Экипаж Су-34 нанес удар по ВСУ в Курской области

Экипаж Су-34 нанес удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 21.09.2024

Экипаж Су-34 нанес удар по ВСУ в Курской области

Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по скоплению живой силы и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, следует из видео, опубликованного... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T05:15

2024-09-21T05:15

2024-09-21T09:05

безопасность

курская область

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

воздушно-космические силы россии

су-34

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по скоплению живой силы и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, следует из видео, опубликованного Минобороны. "Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции", — говорится в сообщении.В военном ведомстве пояснили, что это позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.Разведка подтвердила уничтожение пункта временной дислокации и бронетехники ВСУ, после чего экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета, заключили в Минобороны.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Как заявил начальник российского генштаба Валерий Герасимов, их продвижение остановлено. По данным Минобороны на 20 сентября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 15 тысяч солдат, 124 танка и множество единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240921/kennedi-1973949678.html

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Удар Су-34 по ВСУ в курском приграничье Экипаж Су-34 ударил по скоплению живой силы и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. 2024-09-21T05:15 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, воздушно-космические силы россии, су-34