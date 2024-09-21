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Экипаж Су-34 нанес удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 21.09.2024
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05:15 21.09.2024 (обновлено: 09:05 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/udar-1973950347.html
Экипаж Су-34 нанес удар по ВСУ в Курской области
Экипаж Су-34 нанес удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 21.09.2024
Экипаж Су-34 нанес удар по ВСУ в Курской области
Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по скоплению живой силы и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, следует из видео, опубликованного... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T05:15
2024-09-21T09:05
безопасность
курская область
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
воздушно-космические силы россии
су-34
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по скоплению живой силы и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, следует из видео, опубликованного Минобороны. &quot;Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции&quot;, — говорится в сообщении.В военном ведомстве пояснили, что это позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.Разведка подтвердила уничтожение пункта временной дислокации и бронетехники ВСУ, после чего экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета, заключили в Минобороны.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Как заявил начальник российского генштаба Валерий Герасимов, их продвижение остановлено. По данным Минобороны на 20 сентября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 15 тысяч солдат, 124 танка и множество единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240921/kennedi-1973949678.html
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Удар Су-34 по ВСУ в курском приграничье
Экипаж Су-34 ударил по скоплению живой силы и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
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безопасность, курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, воздушно-космические силы россии, су-34
Безопасность, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Воздушно-космические силы России, Су-34
Экипаж Су-34 нанес удар по ВСУ в Курской области

Истребитель Су-34 нанес удар по ВСУ в Курской области

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по скоплению живой силы и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, следует из видео, опубликованного Минобороны.
«

"Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции", говорится в сообщении.

В военном ведомстве пояснили, что это позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.
Разведка подтвердила уничтожение пункта временной дислокации и бронетехники ВСУ, после чего экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета, заключили в Минобороны.
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Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Как заявил начальник российского генштаба Валерий Герасимов, их продвижение остановлено. По данным Минобороны на 20 сентября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 15 тысяч солдат, 124 танка и множество единиц другой техники.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВоздушно-космические силы РоссииСу-34
 
 
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