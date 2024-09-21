https://ria.ru/20240921/ubiystvo-1973969014.html

В Курганской области задержали подозреваемого в двойном убийстве

В Курганской области задержали подозреваемого в двойном убийстве - РИА Новости, 21.09.2024

В Курганской области задержали подозреваемого в двойном убийстве

Полиция задержала в Курганской области мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек и покушении на убийство третьего, сообщила в субботу пресс-служба УМВД... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T10:38

2024-09-21T10:38

2024-09-21T10:40

происшествия

россия

курганская область

островной

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 сен - РИА Новости. Полиция задержала в Курганской области мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек и покушении на убийство третьего, сообщила в субботу пресс-служба УМВД России по региону. По данным следствия, в ночь на 20 сентября мужчина пришел к дому знакомого, расположенному на улице Береговая в селе Островное, и из ружья застрелил хозяина и его товарища, а также ранил женщину. Как считают следователи, причиной произошедшего стал возникший ранее конфликт. По подозрению в совершении этого преступления сотрудники полиции совместно с Росгвардией разыскивали жителя поселка Мишкино Сергея Зорина 1997 года рождения. "Сотрудниками полиции Управления МВД России по Курганской области во взаимодействии с Главным Управлением МВД России по Свердловской области задержан гражданин, совершивший убийство 20 сентября 2024 года в Мишкинском округе", - говорится в сообщении. Как сообщало СУСК, мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 105, частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, покушение на убийство двух и более лиц).

https://ria.ru/20240713/telo-1959475526.html

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курганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, курганская область, островной, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)