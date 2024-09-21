Рейтинг@Mail.ru
В Курганской области задержали подозреваемого в двойном убийстве - РИА Новости, 21.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:38 21.09.2024 (обновлено: 10:40 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/ubiystvo-1973969014.html
В Курганской области задержали подозреваемого в двойном убийстве
В Курганской области задержали подозреваемого в двойном убийстве - РИА Новости, 21.09.2024
В Курганской области задержали подозреваемого в двойном убийстве
Полиция задержала в Курганской области мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек и покушении на убийство третьего, сообщила в субботу пресс-служба УМВД... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T10:38
2024-09-21T10:40
происшествия
россия
курганская область
островной
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 21 сен - РИА Новости. Полиция задержала в Курганской области мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек и покушении на убийство третьего, сообщила в субботу пресс-служба УМВД России по региону. По данным следствия, в ночь на 20 сентября мужчина пришел к дому знакомого, расположенному на улице Береговая в селе Островное, и из ружья застрелил хозяина и его товарища, а также ранил женщину. Как считают следователи, причиной произошедшего стал возникший ранее конфликт. По подозрению в совершении этого преступления сотрудники полиции совместно с Росгвардией разыскивали жителя поселка Мишкино Сергея Зорина 1997 года рождения. "Сотрудниками полиции Управления МВД России по Курганской области во взаимодействии с Главным Управлением МВД России по Свердловской области задержан гражданин, совершивший убийство 20 сентября 2024 года в Мишкинском округе", - говорится в сообщении. Как сообщало СУСК, мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 105, частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, покушение на убийство двух и более лиц).
https://ria.ru/20240713/telo-1959475526.html
россия
курганская область
островной
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, курганская область, островной, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Курганская область, Островной, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Курганской области задержали подозреваемого в двойном убийстве

В Курганской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЕЛЯБИНСК, 21 сен - РИА Новости. Полиция задержала в Курганской области мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек и покушении на убийство третьего, сообщила в субботу пресс-служба УМВД России по региону.
По данным следствия, в ночь на 20 сентября мужчина пришел к дому знакомого, расположенному на улице Береговая в селе Островное, и из ружья застрелил хозяина и его товарища, а также ранил женщину. Как считают следователи, причиной произошедшего стал возникший ранее конфликт. По подозрению в совершении этого преступления сотрудники полиции совместно с Росгвардией разыскивали жителя поселка Мишкино Сергея Зорина 1997 года рождения.
"Сотрудниками полиции Управления МВД России по Курганской области во взаимодействии с Главным Управлением МВД России по Свердловской области задержан гражданин, совершивший убийство 20 сентября 2024 года в Мишкинском округе", - говорится в сообщении.
Как сообщало СУСК, мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 105, частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, покушение на убийство двух и более лиц).
Подозреваемая в убийстве сына в Перми - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Подозреваемую в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане, задержали
13 июля, 20:03
 
ПроисшествияРоссияКурганская областьОстровнойФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала