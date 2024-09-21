Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, как Украина "ударила" по всей Прибалтике - РИА Новости, 21.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 21.09.2024 (обновлено: 13:37 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/turizm-1973983052.html
Стало известно, как Украина "ударила" по всей Прибалтике
Стало известно, как Украина "ударила" по всей Прибалтике - РИА Новости, 21.09.2024
Стало известно, как Украина "ударила" по всей Прибалтике
Украинский конфликт негативно сказался на восстанавливающийся после пандемии Covid-19 спрос на путешествия в Европу и спровоцировал кризис въездного туризма в... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T12:51
2024-09-21T13:37
новости - туризм
украина
прибалтика
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ce9a90f1703c18d687fc494c261b0f6a.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Украинский конфликт негативно сказался на восстанавливающийся после пандемии Covid-19 спрос на путешествия в Европу и спровоцировал кризис въездного туризма в граничащих с Россией странах Евросоюза, сообщает Европейская комиссия по туризму (ETC) в своем отчете."Например, основными причинами "кризиса въездного туризма в Литве" стали "небезопасная ситуация" и "страх перед поездками из-за конфликта", — сообщается в документе.Кроме того, по состоянию на весну 2024 года Эстония все еще считается "небезопасной" для многих потенциальных путешественников из Западной и Южной Европы. А рост инфляции и повышение цен на нефть, возникшие вследствие конфликта, оказали дополнительное давление на малый и средний бизнес страны, отмечает ЕТС.Отчет был подготовлен совместно с национальными туристическими организациями стран, которые объединяет Европейская комиссия по туризму.
https://ria.ru/20240623/turizm-1954821493.html
украина
прибалтика
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_65:0:992:695_1920x0_80_0_0_db885785dac9eb9b2a4d815fa6af1858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, украина, прибалтика, европа
Новости - Туризм, Украина, Прибалтика, Европа
Стало известно, как Украина "ударила" по всей Прибалтике

ETC: страны Балтии столкнулись с кризисом туризма из-за украинского конфликта

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Украинский конфликт негативно сказался на восстанавливающийся после пандемии Covid-19 спрос на путешествия в Европу и спровоцировал кризис въездного туризма в граничащих с Россией странах Евросоюза, сообщает Европейская комиссия по туризму (ETC) в своем отчете.
"Например, основными причинами "кризиса въездного туризма в Литве" стали "небезопасная ситуация" и "страх перед поездками из-за конфликта", — сообщается в документе.
Кроме того, по состоянию на весну 2024 года Эстония все еще считается "небезопасной" для многих потенциальных путешественников из Западной и Южной Европы. А рост инфляции и повышение цен на нефть, возникшие вследствие конфликта, оказали дополнительное давление на малый и средний бизнес страны, отмечает ЕТС.
Отчет был подготовлен совместно с национальными туристическими организациями стран, которые объединяет Европейская комиссия по туризму.
Брюссель - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
В АТОР рассказали о недоступности бюджетного отдыха в Европе
23 июня, 09:50
 
Новости - ТуризмУкраинаПрибалтикаЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала