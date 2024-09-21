https://ria.ru/20240921/turizm-1973983052.html

Стало известно, как Украина "ударила" по всей Прибалтике

Стало известно, как Украина "ударила" по всей Прибалтике - РИА Новости, 21.09.2024

Стало известно, как Украина "ударила" по всей Прибалтике

Украинский конфликт негативно сказался на восстанавливающийся после пандемии Covid-19 спрос на путешествия в Европу и спровоцировал кризис въездного туризма в... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T12:51

2024-09-21T12:51

2024-09-21T13:37

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Украинский конфликт негативно сказался на восстанавливающийся после пандемии Covid-19 спрос на путешествия в Европу и спровоцировал кризис въездного туризма в граничащих с Россией странах Евросоюза, сообщает Европейская комиссия по туризму (ETC) в своем отчете."Например, основными причинами "кризиса въездного туризма в Литве" стали "небезопасная ситуация" и "страх перед поездками из-за конфликта", — сообщается в документе.Кроме того, по состоянию на весну 2024 года Эстония все еще считается "небезопасной" для многих потенциальных путешественников из Западной и Южной Европы. А рост инфляции и повышение цен на нефть, возникшие вследствие конфликта, оказали дополнительное давление на малый и средний бизнес страны, отмечает ЕТС.Отчет был подготовлен совместно с национальными туристическими организациями стран, которые объединяет Европейская комиссия по туризму.

https://ria.ru/20240623/turizm-1954821493.html

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новости - туризм, украина, прибалтика, европа