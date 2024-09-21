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В Курской области погиб начальник пиротехнического отдела Центра "Лидер" - РИА Новости, 21.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:23 21.09.2024 (обновлено: 21:01 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/tsoffka-1974028953.html
В Курской области погиб начальник пиротехнического отдела Центра "Лидер"
В Курской области погиб начальник пиротехнического отдела Центра "Лидер" - РИА Новости, 21.09.2024
В Курской области погиб начальник пиротехнического отдела Центра "Лидер"
Начальник пиротехнического отдела Центра "Лидер" Вячеслав Цоффка погиб в Курской области при исполнении служебных обязанностей, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T20:23
2024-09-21T21:01
специальная военная операция на украине
курская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Начальник пиротехнического отдела Центра "Лидер" Вячеслав Цоффка погиб в Курской области при исполнении служебных обязанностей, сообщается в Telegram-канале МЧС.Уточняется, что это произошло в субботу во время работ по разминированию."Вячеслав Цоффка неоднократно участвовал в гуманитарном разминировании на территории нашей страны и за ее пределами", — говорится в публикации.Уточняется, что на счету Цоффки более десяти тысяч обнаруженных и обезвреженных взрывоопасных предметов.Его наградили орденом Мужества, медалью "За отвагу", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и ведомственными наградами.
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курская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Курской области погиб начальник пиротехнического отдела Центра "Лидер"

В Курской области погиб начальник пиротехнического отдела Центра "Лидер" Цоффка

© Фото : МЧС России/TelegramНачальник пиротехнического отдела Центра "Лидер" Вячеслав Цоффка
Начальник пиротехнического отдела Центра Лидер Вячеслав Цоффка - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Начальник пиротехнического отдела Центра "Лидер" Вячеслав Цоффка
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Начальник пиротехнического отдела Центра "Лидер" Вячеслав Цоффка погиб в Курской области при исполнении служебных обязанностей, сообщается в Telegram-канале МЧС.
Уточняется, что это произошло в субботу во время работ по разминированию.
«
"Вячеслав Цоффка неоднократно участвовал в гуманитарном разминировании на территории нашей страны и за ее пределами", — говорится в публикации.
Уточняется, что на счету Цоффки более десяти тысяч обнаруженных и обезвреженных взрывоопасных предметов.
Его наградили орденом Мужества, медалью "За отвагу", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и ведомственными наградами.
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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