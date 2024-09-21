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В Курской области погиб начальник пиротехнического отдела Центра "Лидер"

В Курской области погиб начальник пиротехнического отдела Центра "Лидер" - РИА Новости, 21.09.2024

В Курской области погиб начальник пиротехнического отдела Центра "Лидер"

Начальник пиротехнического отдела Центра "Лидер" Вячеслав Цоффка погиб в Курской области при исполнении служебных обязанностей, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T20:23

2024-09-21T20:23

2024-09-21T21:01

специальная военная операция на украине

курская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Начальник пиротехнического отдела Центра "Лидер" Вячеслав Цоффка погиб в Курской области при исполнении служебных обязанностей, сообщается в Telegram-канале МЧС.Уточняется, что это произошло в субботу во время работ по разминированию."Вячеслав Цоффка неоднократно участвовал в гуманитарном разминировании на территории нашей страны и за ее пределами", — говорится в публикации.Уточняется, что на счету Цоффки более десяти тысяч обнаруженных и обезвреженных взрывоопасных предметов.Его наградили орденом Мужества, медалью "За отвагу", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и ведомственными наградами.

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курская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия