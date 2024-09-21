https://ria.ru/20240921/trevoga-1974045275.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.09.2024
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Сумской областях... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T23:55
2024-09-21T23:55
2024-09-21T23:59
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога в Киеве была объявлена в 23.51 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html
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киев, в мире, россия, вооруженные силы украины, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Сумская область
В Киеве объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в Киеве и нескольких областях