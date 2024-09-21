https://ria.ru/20240921/trevoga-1974043412.html
В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.09.2024
В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Сумской областях... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T23:41
2024-09-21T23:41
2024-09-21T23:41
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Сумской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в Киевской области прозвучала в 23.06 мск, а затем распространилась на ряд других областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще 8 областях Украины объявили воздушную тревогу