https://ria.ru/20240921/tramp-1973952964.html

Экс-адвокат Трампа рассказал, как Харрис "подловила" его на теледебатах

Экс-адвокат Трампа рассказал, как Харрис "подловила" его на теледебатах - РИА Новости, 21.09.2024

Экс-адвокат Трампа рассказал, как Харрис "подловила" его на теледебатах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис использовала свой опыт работы прокурором во время теледебатов с кандидатом от республиканцев... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T06:36

2024-09-21T06:36

2024-09-21T06:39

в мире

сша

дональд трамп

камала харрис

джо байден

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис использовала свой опыт работы прокурором во время теледебатов с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом, чтобы "подловить" его и подтолкнуть его к ошибкам, заявил РИА Новости бывший адвокат Трампа Джо Такопина. "Любой судебный юрист, дебатирующий с человеком, который не имеет опыта в судебных процессах, владеет преимуществом. Я провел 150 судебных процессов с присяжными и могу дебатировать с кем угодно. Просто дайте мне несколько часов, чтобы ознакомиться с темой - и я готов. Думаю, именно это мы и наблюдали", - сказал Такопина, комментируя состоявшиеся в текущем месяце теледебаты с участием Харрис и Трампа на площадке телеканала ABC. По его мнению, выступление Харрис иллюстрирует пример работы юриста, который применяет тактики, присущие судебным баталиям: попытки "подловить" оппонента и подтолкнуть его к ошибкам. "Она закинула приманку, а он ее проглотил. Например, она упомянула скромную аудиторию (Трампа - ред.) и людей, покидающих его митинги. Это сбило его с темы, и он начал говорить о том, какие у него грандиозные митинги и как много людей на них приходит – то есть о вещах, которые на самом деле не имели значения", - пояснил Такопина. Он выразил уверенность, что ситуация кардинально отличается от предыдущих дебатов Трампа с его тогдашним оппонентом – действующим президентом Джо Байденом – во время которых последний "едва мог связать между собой два предложения". "Она была хорошо подготовлена, и это произвело на меня наибольшее впечатление. Ее судебный опыт дал ей возможность чувствовать себя уверенно в обстановке дебатов с Трампом", - резюмировал экс-адвокат бывшего президента США. Первые теледебаты Харрис и Трампа прошли 10 сентября. Трамп ожидаемо объявил себя победителем, при этом он выглядел более уставшим и напряженным, нежели на дебатах с Джо Байденом, по итогам которых действующий президент отказался переизбираться на второй срок.

https://ria.ru/20240911/tramp-1971973319.html

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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024