https://ria.ru/20240921/tramp-1973951008.html

Адвокат Трампа оценил вероятность тюремного срока для экс-президента

Адвокат Трампа оценил вероятность тюремного срока для экс-президента - РИА Новости, 21.09.2024

Адвокат Трампа оценил вероятность тюремного срока для экс-президента

Дело о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс не будет иметь крайне серьезных... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T05:45

2024-09-21T05:45

2024-09-21T05:45

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trump organization

покушение на дональда трампа

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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Дело о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс не будет иметь крайне серьезных последствий для экс-президента США Дональда Трампа и не обернется для него тюремным сроком, заявил РИА Новости бывший адвокат действующего кандидата от Республиканской партии Джо Такопина. "Я не считаю, что это самое сильное дело против Трампа. То есть, это дело можно считать сильным, поскольку уже вынесен обвинительный приговор, но я не рассматриваю его как дело с самыми серьезными последствиями. Я не думаю, что (Трампа - ред.) посадят по этому делу. Очевидно, что никто так не считает", - сказал Такопина, комментируя перспективы разрешения судебных тяжб с участием экс-президента США. По мнению юриста, наиболее тяжелым делом в отношении экс-президента является то, которое связано со штурмом Капитолия 6 января 2020 года сторонниками Трампа. "Оно будет сложным… Очевидно, что его ведет судья, который не является большим поклонником президента Трампа. В нем по-прежнему остались неразрешенные вопросы", - указал собеседник агентства. Трампу предъявлено в общей сложности около 90 обвинений в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240920/tramp-1973926936.html

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в мире, сша, дональд трамп, trump organization, покушение на дональда трампа