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Адвокат Трампа оценил вероятность тюремного срока для экс-президента - РИА Новости, 21.09.2024
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05:45 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/tramp-1973951008.html
Адвокат Трампа оценил вероятность тюремного срока для экс-президента
Адвокат Трампа оценил вероятность тюремного срока для экс-президента - РИА Новости, 21.09.2024
Адвокат Трампа оценил вероятность тюремного срока для экс-президента
Дело о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс не будет иметь крайне серьезных... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T05:45
2024-09-21T05:45
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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Дело о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс не будет иметь крайне серьезных последствий для экс-президента США Дональда Трампа и не обернется для него тюремным сроком, заявил РИА Новости бывший адвокат действующего кандидата от Республиканской партии Джо Такопина. "Я не считаю, что это самое сильное дело против Трампа. То есть, это дело можно считать сильным, поскольку уже вынесен обвинительный приговор, но я не рассматриваю его как дело с самыми серьезными последствиями. Я не думаю, что (Трампа - ред.) посадят по этому делу. Очевидно, что никто так не считает", - сказал Такопина, комментируя перспективы разрешения судебных тяжб с участием экс-президента США. По мнению юриста, наиболее тяжелым делом в отношении экс-президента является то, которое связано со штурмом Капитолия 6 января 2020 года сторонниками Трампа. "Оно будет сложным… Очевидно, что его ведет судья, который не является большим поклонником президента Трампа. В нем по-прежнему остались неразрешенные вопросы", - указал собеседник агентства. Трампу предъявлено в общей сложности около 90 обвинений в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240920/tramp-1973926936.html
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в мире, сша, дональд трамп, trump organization, покушение на дональда трампа
В мире, США, Дональд Трамп, Trump Organization, Покушение на Дональда Трампа
Адвокат Трампа оценил вероятность тюремного срока для экс-президента

Юрист: дело о подлоге документов не обернется для Трампа тюремным сроком

© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Дело о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс не будет иметь крайне серьезных последствий для экс-президента США Дональда Трампа и не обернется для него тюремным сроком, заявил РИА Новости бывший адвокат действующего кандидата от Республиканской партии Джо Такопина.
"Я не считаю, что это самое сильное дело против Трампа. То есть, это дело можно считать сильным, поскольку уже вынесен обвинительный приговор, но я не рассматриваю его как дело с самыми серьезными последствиями. Я не думаю, что (Трампа - ред.) посадят по этому делу. Очевидно, что никто так не считает", - сказал Такопина, комментируя перспективы разрешения судебных тяжб с участием экс-президента США.
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По мнению юриста, наиболее тяжелым делом в отношении экс-президента является то, которое связано со штурмом Капитолия 6 января 2020 года сторонниками Трампа.
"Оно будет сложным… Очевидно, что его ведет судья, который не является большим поклонником президента Трампа. В нем по-прежнему остались неразрешенные вопросы", - указал собеседник агентства.
Трампу предъявлено в общей сложности около 90 обвинений в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.
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