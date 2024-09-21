https://ria.ru/20240921/tramp-1973947390.html

Адвокат оценил шансы Трампа на переизбрание

Адвокат оценил шансы Трампа на переизбрание - РИА Новости, 21.09.2024

Адвокат оценил шансы Трампа на переизбрание

Уголовные обвинения в отношении экс-президента США Дональда Трампа никак не повлияют на его шансы одержать победу в борьбе за переизбрание на высший... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T03:36

2024-09-21T03:36

2024-09-21T03:36

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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Уголовные обвинения в отношении экс-президента США Дональда Трампа никак не повлияют на его шансы одержать победу в борьбе за переизбрание на высший государственный пост, заявил РИА Новости бывший адвокат действующего кандидата от Республиканской партии Джо Такопина. "На данном этапе, на мой взгляд, эти обвинения вообще не оказывают никакого влияния. Возможно, у некоторых граждан возникнут трудности с голосованием за кандидата, у которого имеются судимость и незакрытые против него обвинения, но, по всей видимости, всё это отошло на второй план по сравнению с другими важными вопросами", - сказал Такопина, комментируя шансы Трампа на переизбрание менее чем за два месяца до очередных президентских выборов. Как полагает юрист, вопрос юридического преследования Трампа в настоящий момент носит "второстепенный характер" и не изменит мнений о нем как среди его сторонников, так и противников. "Те, кто собираются голосовать за Трампа и поддерживают его, считают, что эти уголовные дела являются примером использования системы правосудия как оружия. Те, кто не поддерживают Трампа, не станут поддерживать его и на выборах не только из-за обвинений, но и потому, что в принципе выступают против него. Поэтому, этот вопрос уже не является решающим в контексте предстоящих выборов", - добавил бывший адвокат экс-президента США. В заключение он добавил, что решающим фактором, который определит победу того или иного кандидата, станет то, насколько убедительно каждый из них проявит себя в ходе публичных теледебатов. "Думаю, что эти теледебаты гораздо важнее, чем любое из незакрытых дел (в отношении Трампа – ред.)", - резюмировал Такопина. Трампу предъявлено в общей сложности около 90 обвинений в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959505471.html

https://ria.ru/20240319/tramp-1934354453.html

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в мире, сша, дональд трамп, покушение на дональда трампа