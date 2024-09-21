https://ria.ru/20240921/tramp-1973941286.html

Главу ФБР просят отчитаться о хакерской атаке на штаб Трампа

Главу ФБР просят отчитаться о хакерской атаке на штаб Трампа - РИА Новости, 21.09.2024

Главу ФБР просят отчитаться о хакерской атаке на штаб Трампа

Председатель юридического комитета Палаты представителей США Джим Джордан (республиканец от Огайо) направил письмо директору Федерального бюро расследований... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T00:50

2024-09-21T00:50

2024-09-21T00:50

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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Председатель юридического комитета Палаты представителей США Джим Джордан (республиканец от Огайо) направил письмо директору Федерального бюро расследований Кристоферу Рэю с запросом о проведении закрытого брифинга для конгрессменов касательно предполагаемого взлома иранскими хакерами аккаунтов предвыборного штаба Дональда Трампа, говорится в обнародованном письме конгрессмена. В своем письме Джордан уведомил главу ФБР, что конгресс приступает к проведению собственного расследования данных событий. "Действия Ирана вызывают серьезные опасения по поводу иностранного вмешательства в выборы, направленного на поддержку штабов президента (Джо) Байдена и вице-президента (Камалы) Харрис. Мы обращаемся к вам с просьбой предоставить информацию по этому важному делу", - указал конгрессмен. Глава юридического комитета нижней палаты конгресса добавил, что ни одно из изданий, которым Иран якобы разослал внутренние документы штаба Трампа, до сих пор не подтвердило факт их получения, а также не раскрыло характер их содержимого. В этой связи, он потребовал, чтобы Рэй на брифинге ответил на вопросы о том, к каким конкретно материалам получил доступ Тегеран из штаба Трампа, в какие сроки это произошло и когда об этом узнало ФБР, кто стал получателем этих конфиденциальных данных, а также не использовало ли ведомство свои полномочия для организации слежки за окружением экс-президента США. Аппарат директора Национальной разведки США, Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности в среду опубликовали совместное заявление, в котором выступили с утверждением, что летом иранские хакеры похитили внутренние документы у избирательного штаба Трампа и разослали их СМИ, а также лицам, связанным с действующим американским президентом Джо Байденом. Официальный Тегеран отвергает эти обвинения как "безосновательные".

https://ria.ru/20240920/tramp-1973926936.html

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в мире, сша, иран, дональд трамп, фбр