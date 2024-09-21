Главу ФБР просят отчитаться о хакерской атаке на штаб Трампа
Главу ФБР просят отчитаться о хакерской атаке на предвыборный штаб Трампа
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Председатель юридического комитета Палаты представителей США Джим Джордан (республиканец от Огайо) направил письмо директору Федерального бюро расследований Кристоферу Рэю с запросом о проведении закрытого брифинга для конгрессменов касательно предполагаемого взлома иранскими хакерами аккаунтов предвыборного штаба Дональда Трампа, говорится в обнародованном письме конгрессмена.
В своем письме Джордан уведомил главу ФБР, что конгресс приступает к проведению собственного расследования данных событий.
"Действия Ирана вызывают серьезные опасения по поводу иностранного вмешательства в выборы, направленного на поддержку штабов президента (Джо) Байдена и вице-президента (Камалы) Харрис. Мы обращаемся к вам с просьбой предоставить информацию по этому важному делу", - указал конгрессмен.
Глава юридического комитета нижней палаты конгресса добавил, что ни одно из изданий, которым Иран якобы разослал внутренние документы штаба Трампа, до сих пор не подтвердило факт их получения, а также не раскрыло характер их содержимого. В этой связи, он потребовал, чтобы Рэй на брифинге ответил на вопросы о том, к каким конкретно материалам получил доступ Тегеран из штаба Трампа, в какие сроки это произошло и когда об этом узнало ФБР, кто стал получателем этих конфиденциальных данных, а также не использовало ли ведомство свои полномочия для организации слежки за окружением экс-президента США.
Аппарат директора Национальной разведки США, Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности в среду опубликовали совместное заявление, в котором выступили с утверждением, что летом иранские хакеры похитили внутренние документы у избирательного штаба Трампа и разослали их СМИ, а также лицам, связанным с действующим американским президентом Джо Байденом. Официальный Тегеран отвергает эти обвинения как "безосновательные".