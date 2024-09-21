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Жительница курской деревни рассказала, как ВСУ дроном убили семью с детьми - РИА Новости, 21.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:26 21.09.2024 (обновлено: 03:33 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/tragediya-1973946880.html
Жительница курской деревни рассказала, как ВСУ дроном убили семью с детьми
Жительница курской деревни рассказала, как ВСУ дроном убили семью с детьми - РИА Новости, 21.09.2024
Жительница курской деревни рассказала, как ВСУ дроном убили семью с детьми
Семья с двумя детьми, не успевшая во время атаки ВСУ добежать до дома и пытавшаяся укрыться у соседей, вышедший спасти их студент из Курска - все они были убиты РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T03:26
2024-09-21T03:33
специальная военная операция на украине
россия
курская область
курск
владимир путин
алексей смирнов (политик)
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСК, 21 сен - РИА Новости. Семья с двумя детьми, не успевшая во время атаки ВСУ добежать до дома и пытавшаяся укрыться у соседей, вышедший спасти их студент из Курска - все они были убиты в деревне Городище вторым сбросом с украинского беспилотника, рассказала РИА Новости подробности трагедии жительница этой деревни. В конце июня в Городище в результате атаки украинского беспилотника погибли пять человек, в том числе двое детей, еще двоих в тяжелом состоянии доставили в Рыльскую районную больницу, сообщал ранее глава Курской области Алексей Смирнов. По словам Натальи Целиковой, погибшие - муж, жена и "двое маленьких деток, мальчик и девочка, они даже в школу еще не ходили". Той ночью дрон сбросил на них снаряд, они выскочили из машины, побежали прятаться в соседний дом, потому что их дом находился дальше. Дверь им открыл услышавший шум парень - студент из Курска, приехавший к родителям на выходные. "И тут они сбрасывают второй снаряд, и все. Этот мальчик погибает, и вся семья наповал. Просто ни в чем не повинные дети, ни в чем не повинные люди", - сказала Наталья. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 15,3 тысячи военных, 124 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240909/kurskaya_oblast-1971509008.html
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россия, курская область, курск, владимир путин, алексей смирнов (политик) , валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Курск, Владимир Путин, Алексей Смирнов (политик) , Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Жительница курской деревни рассказала, как ВСУ дроном убили семью с детьми

Жительница курской деревни раскрыла подробности убийства ВСУ семьи с детьми

© Фото : РПЦПоследствия обстрела храма Рождества Христова в Курской области
Последствия обстрела храма Рождества Христова в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© Фото : РПЦ
Последствия обстрела храма Рождества Христова в Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 21 сен - РИА Новости. Семья с двумя детьми, не успевшая во время атаки ВСУ добежать до дома и пытавшаяся укрыться у соседей, вышедший спасти их студент из Курска - все они были убиты в деревне Городище вторым сбросом с украинского беспилотника, рассказала РИА Новости подробности трагедии жительница этой деревни.
В конце июня в Городище в результате атаки украинского беспилотника погибли пять человек, в том числе двое детей, еще двоих в тяжелом состоянии доставили в Рыльскую районную больницу, сообщал ранее глава Курской области Алексей Смирнов.
Украинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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По словам Натальи Целиковой, погибшие - муж, жена и "двое маленьких деток, мальчик и девочка, они даже в школу еще не ходили". Той ночью дрон сбросил на них снаряд, они выскочили из машины, побежали прятаться в соседний дом, потому что их дом находился дальше. Дверь им открыл услышавший шум парень - студент из Курска, приехавший к родителям на выходные.
"И тут они сбрасывают второй снаряд, и все. Этот мальчик погибает, и вся семья наповал. Просто ни в чем не повинные дети, ни в чем не повинные люди", - сказала Наталья.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 15,3 тысячи военных, 124 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьКурскВладимир ПутинАлексей Смирнов (политик)Валерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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