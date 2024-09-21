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Волонтер рассказала, как пенсионерка из ДНР помогла жителям Торопца - РИА Новости, 21.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:43 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/toropets-1973975436.html
Волонтер рассказала, как пенсионерка из ДНР помогла жителям Торопца
Волонтер рассказала, как пенсионерка из ДНР помогла жителям Торопца - РИА Новости, 21.09.2024
Волонтер рассказала, как пенсионерка из ДНР помогла жителям Торопца
Волонтер Юлия Бурлакова рассказала РИА Новости, как в Торопце во время атаки беспилотников бабушка из ДНР разбудила соседей. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T11:43
2024-09-21T11:43
специальная военная операция на украине
происшествия
торопец
донецкая народная республика
игорь руденя
вооруженные силы украины
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ТОРОПЕЦ (Тверская область), 21 сен - РИА Новости. Волонтер Юлия Бурлакова рассказала РИА Новости, как в Торопце во время атаки беспилотников бабушка из ДНР разбудила соседей. В ночь на среду правительство региона сообщило, что ПВО отразила массовую атаку беспилотников в Торопце. В результате падения обломков БПЛА возник пожар. Позже в тот же день власти сообщили, что в самом городе пожаров больше нет. После атаки БПЛА в ряде домов в Торопце были выбиты окна и двери, а с некоторых объектов снесены крыши. Губернатор области Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население. Позднее он сообщил, что граждане могут вернуться в свои дома. "Галина Петровна – вот такая у нас бабушка есть легендарная, она эвакуирована из ДНР. Здесь она совершенно одна, родственники еще там. В тот самый день, когда случилась атака, эта самая бабушка нас разбудила. Потому что начался пожар, а бабушка стучит по балкону и кричит: "Вставайте, началась война", - рассказала Бурлакова.
https://ria.ru/20240921/bespilotnik-1973948716.html
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происшествия, торопец, донецкая народная республика, игорь руденя, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Торопец, Донецкая Народная Республика, Игорь Руденя, Вооруженные силы Украины
Волонтер рассказала, как пенсионерка из ДНР помогла жителям Торопца

Волонтер Бурлакова: пенсионерка из ДНР будила соседей при атаке БПЛА в Торопце

© РИА НовостиПоследствия атаки украинских БПЛА в Торопце
Последствия атаки украинских БПЛА в Торопце - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости
Последствия атаки украинских БПЛА в Торопце
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ТОРОПЕЦ (Тверская область), 21 сен - РИА Новости. Волонтер Юлия Бурлакова рассказала РИА Новости, как в Торопце во время атаки беспилотников бабушка из ДНР разбудила соседей.
В ночь на среду правительство региона сообщило, что ПВО отразила массовую атаку беспилотников в Торопце. В результате падения обломков БПЛА возник пожар. Позже в тот же день власти сообщили, что в самом городе пожаров больше нет. После атаки БПЛА в ряде домов в Торопце были выбиты окна и двери, а с некоторых объектов снесены крыши. Губернатор области Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население. Позднее он сообщил, что граждане могут вернуться в свои дома.
"Галина Петровна – вот такая у нас бабушка есть легендарная, она эвакуирована из ДНР. Здесь она совершенно одна, родственники еще там. В тот самый день, когда случилась атака, эта самая бабушка нас разбудила. Потому что начался пожар, а бабушка стучит по балкону и кричит: "Вставайте, началась война", - рассказала Бурлакова.
Последствия атаки БПЛА в Торопце - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
Пенсионерка из Торопца рассказала, что пережидала в лесу атаку БПЛА
Вчера, 04:37
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТоропецДонецкая Народная РеспубликаИгорь РуденяВооруженные силы Украины
 
 
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