https://ria.ru/20240921/toropets-1973975436.html

Волонтер рассказала, как пенсионерка из ДНР помогла жителям Торопца

Волонтер рассказала, как пенсионерка из ДНР помогла жителям Торопца - РИА Новости, 21.09.2024

Волонтер рассказала, как пенсионерка из ДНР помогла жителям Торопца

Волонтер Юлия Бурлакова рассказала РИА Новости, как в Торопце во время атаки беспилотников бабушка из ДНР разбудила соседей. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T11:43

2024-09-21T11:43

2024-09-21T11:43

специальная военная операция на украине

происшествия

торопец

донецкая народная республика

игорь руденя

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973629895_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_26496ccbdad59378bb6b7ad0f4fb6c23.jpg

ТОРОПЕЦ (Тверская область), 21 сен - РИА Новости. Волонтер Юлия Бурлакова рассказала РИА Новости, как в Торопце во время атаки беспилотников бабушка из ДНР разбудила соседей. В ночь на среду правительство региона сообщило, что ПВО отразила массовую атаку беспилотников в Торопце. В результате падения обломков БПЛА возник пожар. Позже в тот же день власти сообщили, что в самом городе пожаров больше нет. После атаки БПЛА в ряде домов в Торопце были выбиты окна и двери, а с некоторых объектов снесены крыши. Губернатор области Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население. Позднее он сообщил, что граждане могут вернуться в свои дома. "Галина Петровна – вот такая у нас бабушка есть легендарная, она эвакуирована из ДНР. Здесь она совершенно одна, родственники еще там. В тот самый день, когда случилась атака, эта самая бабушка нас разбудила. Потому что начался пожар, а бабушка стучит по балкону и кричит: "Вставайте, началась война", - рассказала Бурлакова.

https://ria.ru/20240921/bespilotnik-1973948716.html

торопец

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, торопец, донецкая народная республика, игорь руденя, вооруженные силы украины