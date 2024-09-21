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Волонтер рассказала, как жители соседних городов помогали Торопцу - РИА Новости, 21.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:19 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/toropets-1973973225.html
Волонтер рассказала, как жители соседних городов помогали Торопцу
Волонтер рассказала, как жители соседних городов помогали Торопцу - РИА Новости, 21.09.2024
Волонтер рассказала, как жители соседних городов помогали Торопцу
Жители ближайших городов и поселков организовали сбор помощи жителям тверского Торопца, где в среду произошла атака беспилотников, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T11:19
2024-09-21T11:19
специальная военная операция на украине
торопец
тверь
игорь руденя
происшествия
тверская область
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ТОРОПЕЦ (Тверская область), 21 сен - РИА Новости. Жители ближайших городов и поселков организовали сбор помощи жителям тверского Торопца, где в среду произошла атака беспилотников, рассказала РИА Новости волонтер Юлия Бурлакова. В ночь на среду правительство региона сообщило, что ПВО отразила массовую атаку беспилотников в Торопце. В результате падения обломков БПЛА возник пожар. Позже в тот же день власти сообщили, что в самом городе пожаров больше нет. После атаки БПЛА в ряде домов в Торопце были выбиты окна и двери, а с некоторых объектов снесены крыши. Губернатор области Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население. Позднее он сообщил, что граждане могут вернуться в свои дома. "В эти страшные для нашего города дни объединились люди и стали родными не только в нашем городе, но и с других соседних городов, наших районных городов", - рассказала Бурлакова. Женщина сама проживает в ближайшем городке Нелидово и организовала сбор помощи для Торопца, в котором выросла. "Многие люди обращались за помощью. Помощь самая разная. Кому-то нужны были антисептики и перевязочные материалы, потому что люди стали разгребать (разбитые - ред.) стекла, которые повылетали у всего города. И соответственно начались сразу порезы, повреждения, аптеки закрыты, не у всех дома все это сразу имелось. И поэтому тут же приходили на помощь волонтеры", - поделилась женщина. По ее словам, на помощь отзывались неравнодушные жители Западной Двины, Нелидово, Твери, Великих Лук и других городов. "Тронула меня еще история, когда, нужно было перевезти лежачего дедушку. Полностью лежачего дедушку эвакуировали в Андреаполь. Этот дедушка даже не может сидеть. Его эвакуировали, а на следующий день нужно было ему возвращаться назад, уже эвакуация закончилась. А скорых, к сожалению, не было. И вот опять же пришли на помощь волонтеры", - рассказала Бурлакова. Также она поблагодарила неравнодушных активистов, в том числе руководителя "Бессмертного полка" в Тверской области Сергея Морозова. "Он с самых первых минут был с нами, помогал. Когда в городе началась паника, потому что было ничего как-то непонятно, неизвестно, его верные действия смогли остановить панику в городе. Низкий поклон ему за это", - сказала Бурлакова.
https://ria.ru/20240919/toropets-1973625173.html
https://ria.ru/20240920/toropets-1973869772.html
https://ria.ru/20240921/bespilotnik-1973948716.html
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торопец, тверь, игорь руденя, происшествия, тверская область
Специальная военная операция на Украине, Торопец, Тверь, Игорь Руденя, Происшествия, Тверская область
Волонтер рассказала, как жители соседних городов помогали Торопцу

Волонтер Бурлакова: жители ближайших городов организовали сбор помощи Торопцу

© РИА НовостиПоследствия атаки БПЛА в Торопце
Последствия атаки БПЛА в Торопце - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости
Последствия атаки БПЛА в Торопце
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ТОРОПЕЦ (Тверская область), 21 сен - РИА Новости. Жители ближайших городов и поселков организовали сбор помощи жителям тверского Торопца, где в среду произошла атака беспилотников, рассказала РИА Новости волонтер Юлия Бурлакова.
В ночь на среду правительство региона сообщило, что ПВО отразила массовую атаку беспилотников в Торопце. В результате падения обломков БПЛА возник пожар. Позже в тот же день власти сообщили, что в самом городе пожаров больше нет. После атаки БПЛА в ряде домов в Торопце были выбиты окна и двери, а с некоторых объектов снесены крыши. Губернатор области Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население. Позднее он сообщил, что граждане могут вернуться в свои дома.
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"В эти страшные для нашего города дни объединились люди и стали родными не только в нашем городе, но и с других соседних городов, наших районных городов", - рассказала Бурлакова.
Женщина сама проживает в ближайшем городке Нелидово и организовала сбор помощи для Торопца, в котором выросла.
«
"Многие люди обращались за помощью. Помощь самая разная. Кому-то нужны были антисептики и перевязочные материалы, потому что люди стали разгребать (разбитые - ред.) стекла, которые повылетали у всего города. И соответственно начались сразу порезы, повреждения, аптеки закрыты, не у всех дома все это сразу имелось. И поэтому тут же приходили на помощь волонтеры", - поделилась женщина.
По ее словам, на помощь отзывались неравнодушные жители Западной Двины, Нелидово, Твери, Великих Лук и других городов.
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"Тронула меня еще история, когда, нужно было перевезти лежачего дедушку. Полностью лежачего дедушку эвакуировали в Андреаполь. Этот дедушка даже не может сидеть. Его эвакуировали, а на следующий день нужно было ему возвращаться назад, уже эвакуация закончилась. А скорых, к сожалению, не было. И вот опять же пришли на помощь волонтеры", - рассказала Бурлакова.
Также она поблагодарила неравнодушных активистов, в том числе руководителя "Бессмертного полка" в Тверской области Сергея Морозова.
"Он с самых первых минут был с нами, помогал. Когда в городе началась паника, потому что было ничего как-то непонятно, неизвестно, его верные действия смогли остановить панику в городе. Низкий поклон ему за это", - сказала Бурлакова.
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Специальная военная операция на УкраинеТоропецТверьИгорь РуденяПроисшествияТверская область
 
 
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