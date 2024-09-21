https://ria.ru/20240921/tiktok-1973993956.html
TikTok удалил несколько аккаунтов Sputnik и RT
TikTok удалил несколько аккаунтов Sputnik и RT - РИА Новости, 21.09.2024
TikTok удалил несколько аккаунтов Sputnik и RT
Социальная сеть TikTok на фоне новых санкций США против российских СМИ удалила аккаунты Sputnik дальнего и ближнего зарубежья и аккаунт RT International. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T14:55
2024-09-21T14:55
2024-09-21T16:04
санкции сша против "россии сегодня" и rt
tiktok
сша
sputnik
технологии
маргарита симоньян
антон анисимов
елена афанасьева
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Социальная сеть TikTok на фоне новых санкций США против российских СМИ удалила аккаунты Sputnik дальнего и ближнего зарубежья и аккаунт RT International.При попытке перехода на аккаунты, например, Sputnik Беларусь, Sputnik Serbia, Sputnik Afrique, Sputnik Africa и Sputnik Армения появляется надпись "Не удается найти данный аккаунт".Четвертого сентября американский Минфин объявил о санкциях в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян и нескольких топ-менеджеров телеканала. Госдепартамент, со своей стороны, ужесточил условия работы медиагруппы и ее дочерних предприятий, определив их статус как зарубежные миссии. В соответствии с законом, им потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.Кроме того, госсекретарь Энтони Блинкен обвинил RT в том, что тот якобы участвовал в тайных операциях по вмешательству в дела других стран и военных закупках. По словам координатора Центра глобального взаимодействия при Госдепе Джеймса Рубина, новые санкции против RT стали самыми строгими из возможных.Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которых Вашингтон считает якобы действующими от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. Но кого именно касаются эти ограничения, в Госдепе не уточнили. Как заявили в ведомстве, они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".Наряду с этим власти США предъявили сотрудникам RT Константину Калашникову и Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пообещала, что Москва разработает ответные меры. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя эти санкции, назвал действия США тоталитаризмом в чистом виде.
https://ria.ru/20240914/ssha-1972648383.html
https://ria.ru/20240909/informatsiya-1971443667.html
https://ria.ru/20240907/voyna-1971143067.html
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599748855_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f268b1455e6549173f31ca0a85bea7e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции сша против "россии сегодня" и rt, tiktok, сша, sputnik, технологии, маргарита симоньян, антон анисимов, елена афанасьева, sputnik serbia, государственный департамент сша, армения, россия
Санкции США против "России сегодня" и RT, TikTok, США, Sputnik, Технологии, Маргарита Симоньян, Антон Анисимов, Елена Афанасьева, Sputnik Serbia, Государственный департамент США, Армения, Россия
TikTok удалил несколько аккаунтов Sputnik и RT
TikTok удалил аккаунты Sputnik и RT на фоне санкций США против российских СМИ
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Социальная сеть TikTok на фоне новых санкций США против российских СМИ удалила аккаунты Sputnik дальнего и ближнего зарубежья и аккаунт RT International.
При попытке перехода на аккаунты, например, Sputnik Беларусь, Sputnik Serbia, Sputnik Afrique, Sputnik Africa и Sputnik Армения появляется надпись "Не удается найти данный аккаунт".
Четвертого сентября американский Минфин объявил о санкциях в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян
и нескольких топ-менеджеров телеканала. Госдепартамент
, со своей стороны, ужесточил условия работы медиагруппы и ее дочерних предприятий, определив их статус как зарубежные миссии. В соответствии с законом, им потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Кроме того, госсекретарь Энтони Блинкен обвинил RT в том, что тот якобы участвовал в тайных операциях по вмешательству в дела других стран и военных закупках. По словам координатора Центра глобального взаимодействия при Госдепе Джеймса Рубина, новые санкции против RT стали самыми строгими из возможных.
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которых Вашингтон считает якобы действующими от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. Но кого именно касаются эти ограничения, в Госдепе не уточнили. Как заявили в ведомстве, они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
Наряду с этим власти США предъявили сотрудникам RT Константину Калашникову и Елене Афанасьевой
обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова
пообещала, что Москва
разработает ответные меры. Министр иностранных дел Сергей Лавров
, комментируя эти санкции, назвал действия США тоталитаризмом в чистом виде.