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TikTok удалил несколько аккаунтов Sputnik и RT - РИА Новости, 21.09.2024
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14:55 21.09.2024 (обновлено: 16:04 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/tiktok-1973993956.html
TikTok удалил несколько аккаунтов Sputnik и RT
TikTok удалил несколько аккаунтов Sputnik и RT - РИА Новости, 21.09.2024
TikTok удалил несколько аккаунтов Sputnik и RT
Социальная сеть TikTok на фоне новых санкций США против российских СМИ удалила аккаунты Sputnik дальнего и ближнего зарубежья и аккаунт RT International. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T14:55
2024-09-21T16:04
санкции сша против "россии сегодня" и rt
tiktok
сша
sputnik
технологии
маргарита симоньян
антон анисимов
елена афанасьева
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Социальная сеть TikTok на фоне новых санкций США против российских СМИ удалила аккаунты Sputnik дальнего и ближнего зарубежья и аккаунт RT International.При попытке перехода на аккаунты, например, Sputnik Беларусь, Sputnik Serbia, Sputnik Afrique, Sputnik Africa и Sputnik Армения появляется надпись "Не удается найти данный аккаунт".Четвертого сентября американский Минфин объявил о санкциях в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян и нескольких топ-менеджеров телеканала. Госдепартамент, со своей стороны, ужесточил условия работы медиагруппы и ее дочерних предприятий, определив их статус как зарубежные миссии. В соответствии с законом, им потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.Кроме того, госсекретарь Энтони Блинкен обвинил RT в том, что тот якобы участвовал в тайных операциях по вмешательству в дела других стран и военных закупках. По словам координатора Центра глобального взаимодействия при Госдепе Джеймса Рубина, новые санкции против RT стали самыми строгими из возможных.Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которых Вашингтон считает якобы действующими от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. Но кого именно касаются эти ограничения, в Госдепе не уточнили. Как заявили в ведомстве, они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".Наряду с этим власти США предъявили сотрудникам RT Константину Калашникову и Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пообещала, что Москва разработает ответные меры. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя эти санкции, назвал действия США тоталитаризмом в чистом виде.
https://ria.ru/20240914/ssha-1972648383.html
https://ria.ru/20240909/informatsiya-1971443667.html
https://ria.ru/20240907/voyna-1971143067.html
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санкции сша против "россии сегодня" и rt, tiktok, сша, sputnik, технологии, маргарита симоньян, антон анисимов, елена афанасьева, sputnik serbia, государственный департамент сша, армения, россия
Санкции США против "России сегодня" и RT, TikTok, США, Sputnik, Технологии, Маргарита Симоньян, Антон Анисимов, Елена Афанасьева, Sputnik Serbia, Государственный департамент США, Армения, Россия
TikTok удалил несколько аккаунтов Sputnik и RT

TikTok удалил аккаунты Sputnik и RT на фоне санкций США против российских СМИ

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Социальная сеть TikTok на фоне новых санкций США против российских СМИ удалила аккаунты Sputnik дальнего и ближнего зарубежья и аккаунт RT International.
При попытке перехода на аккаунты, например, Sputnik Беларусь, Sputnik Serbia, Sputnik Afrique, Sputnik Africa и Sputnik Армения появляется надпись "Не удается найти данный аккаунт".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Штаты определились со своим главным врагом
14 сентября, 08:00
Четвертого сентября американский Минфин объявил о санкциях в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян и нескольких топ-менеджеров телеканала. Госдепартамент, со своей стороны, ужесточил условия работы медиагруппы и ее дочерних предприятий, определив их статус как зарубежные миссии. В соответствии с законом, им потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Кроме того, госсекретарь Энтони Блинкен обвинил RT в том, что тот якобы участвовал в тайных операциях по вмешательству в дела других стран и военных закупках. По словам координатора Центра глобального взаимодействия при Госдепе Джеймса Рубина, новые санкции против RT стали самыми строгими из возможных.
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которых Вашингтон считает якобы действующими от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. Но кого именно касаются эти ограничения, в Госдепе не уточнили. Как заявили в ведомстве, они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Запад обнаружил самое опасное оружие России
9 сентября, 08:00
Наряду с этим власти США предъявили сотрудникам RT Константину Калашникову и Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пообещала, что Москва разработает ответные меры. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя эти санкции, назвал действия США тоталитаризмом в чистом виде.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Началась третья мировая, цифровая, война
7 сентября, 08:00
 
Санкции США против "России сегодня" и RTTikTokСШАSputnikТехнологииМаргарита СимоньянАнтон АнисимовЕлена АфанасьеваSputnik SerbiaГосударственный департамент СШААрменияРоссия
 
 
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