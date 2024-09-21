https://ria.ru/20240921/tiktok-1973993956.html

TikTok удалил несколько аккаунтов Sputnik и RT

TikTok удалил несколько аккаунтов Sputnik и RT - РИА Новости, 21.09.2024

TikTok удалил несколько аккаунтов Sputnik и RT

Социальная сеть TikTok на фоне новых санкций США против российских СМИ удалила аккаунты Sputnik дальнего и ближнего зарубежья и аккаунт RT International. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T14:55

2024-09-21T14:55

2024-09-21T16:04

санкции сша против "россии сегодня" и rt

tiktok

сша

sputnik

технологии

маргарита симоньян

антон анисимов

елена афанасьева

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Социальная сеть TikTok на фоне новых санкций США против российских СМИ удалила аккаунты Sputnik дальнего и ближнего зарубежья и аккаунт RT International.При попытке перехода на аккаунты, например, Sputnik Беларусь, Sputnik Serbia, Sputnik Afrique, Sputnik Africa и Sputnik Армения появляется надпись "Не удается найти данный аккаунт".Четвертого сентября американский Минфин объявил о санкциях в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян и нескольких топ-менеджеров телеканала. Госдепартамент, со своей стороны, ужесточил условия работы медиагруппы и ее дочерних предприятий, определив их статус как зарубежные миссии. В соответствии с законом, им потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.Кроме того, госсекретарь Энтони Блинкен обвинил RT в том, что тот якобы участвовал в тайных операциях по вмешательству в дела других стран и военных закупках. По словам координатора Центра глобального взаимодействия при Госдепе Джеймса Рубина, новые санкции против RT стали самыми строгими из возможных.Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которых Вашингтон считает якобы действующими от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. Но кого именно касаются эти ограничения, в Госдепе не уточнили. Как заявили в ведомстве, они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".Наряду с этим власти США предъявили сотрудникам RT Константину Калашникову и Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пообещала, что Москва разработает ответные меры. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя эти санкции, назвал действия США тоталитаризмом в чистом виде.

https://ria.ru/20240914/ssha-1972648383.html

https://ria.ru/20240909/informatsiya-1971443667.html

https://ria.ru/20240907/voyna-1971143067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

санкции сша против "россии сегодня" и rt, tiktok, сша, sputnik, технологии, маргарита симоньян, антон анисимов, елена афанасьева, sputnik serbia, государственный департамент сша, армения, россия