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Глава Тихорецка предупредил жителей о фейках в соцсетях - РИА Новости, 21.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:28 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/tikhoretsk-1973991397.html
Глава Тихорецка предупредил жителей о фейках в соцсетях
Глава Тихорецка предупредил жителей о фейках в соцсетях - РИА Новости, 21.09.2024
Глава Тихорецка предупредил жителей о фейках в соцсетях
Глава Тихорецка на Кубани Евгений Голубь в своем Telegram-канале предупредил жителей о фейках в соцсетях и призвал быть бдительными. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T14:28
2024-09-21T14:28
специальная военная операция на украине
краснодарский край
происшествия
тихорецк
тихорецкий район
вооруженные силы украины
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СОЧИ, 21 сен – РИА Новости. Глава Тихорецка на Кубани Евгений Голубь в своем Telegram-канале предупредил жителей о фейках в соцсетях и призвал быть бдительными. "Сейчас в социальных сетях от моего имени распространяют сообщения с просьбой о выделении финансовых средств в защиту стратегически важных объектов. Это фейк. Прошу проявлять бдительность и осторожность, никому не переводите деньги", - написал Голубь.
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краснодарский край
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краснодарский край, происшествия, тихорецк, тихорецкий район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Происшествия, Тихорецк, Тихорецкий район, Вооруженные силы Украины
Глава Тихорецка предупредил жителей о фейках в соцсетях

Глава Тихорецка Голубь предупредил о фейках в соцсетях и призвал к бдительности

© Фото : ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ВКонтактеТихорецк
Тихорецк - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© Фото : ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ВКонтакте
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СОЧИ, 21 сен – РИА Новости. Глава Тихорецка на Кубани Евгений Голубь в своем Telegram-канале предупредил жителей о фейках в соцсетях и призвал быть бдительными.
"Сейчас в социальных сетях от моего имени распространяют сообщения с просьбой о выделении финансовых средств в защиту стратегически важных объектов. Это фейк. Прошу проявлять бдительность и осторожность, никому не переводите деньги", - написал Голубь.
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Специальная военная операция на УкраинеКраснодарский крайПроисшествияТихорецкТихорецкий районВооруженные силы Украины
 
 
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