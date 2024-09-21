https://ria.ru/20240921/tikhoretsk-1973991397.html

Глава Тихорецка предупредил жителей о фейках в соцсетях

Глава Тихорецка предупредил жителей о фейках в соцсетях - РИА Новости, 21.09.2024

Глава Тихорецка предупредил жителей о фейках в соцсетях

Глава Тихорецка на Кубани Евгений Голубь в своем Telegram-канале предупредил жителей о фейках в соцсетях и призвал быть бдительными. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T14:28

2024-09-21T14:28

2024-09-21T14:28

специальная военная операция на украине

краснодарский край

происшествия

тихорецк

тихорецкий район

вооруженные силы украины

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СОЧИ, 21 сен – РИА Новости. Глава Тихорецка на Кубани Евгений Голубь в своем Telegram-канале предупредил жителей о фейках в соцсетях и призвал быть бдительными. "Сейчас в социальных сетях от моего имени распространяют сообщения с просьбой о выделении финансовых средств в защиту стратегически важных объектов. Это фейк. Прошу проявлять бдительность и осторожность, никому не переводите деньги", - написал Голубь.

https://ria.ru/20240921/kuban-1973964577.html

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Ольга Фомченкова

краснодарский край, происшествия, тихорецк, тихорецкий район, вооруженные силы украины