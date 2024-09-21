https://ria.ru/20240921/tikhoretsk-1973991397.html
Глава Тихорецка предупредил жителей о фейках в соцсетях
Глава Тихорецка предупредил жителей о фейках в соцсетях - РИА Новости, 21.09.2024
Глава Тихорецка предупредил жителей о фейках в соцсетях
Глава Тихорецка на Кубани Евгений Голубь в своем Telegram-канале предупредил жителей о фейках в соцсетях и призвал быть бдительными. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T14:28
2024-09-21T14:28
2024-09-21T14:28
специальная военная операция на украине
краснодарский край
происшествия
тихорецк
тихорецкий район
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СОЧИ, 21 сен – РИА Новости. Глава Тихорецка на Кубани Евгений Голубь в своем Telegram-канале предупредил жителей о фейках в соцсетях и призвал быть бдительными. "Сейчас в социальных сетях от моего имени распространяют сообщения с просьбой о выделении финансовых средств в защиту стратегически важных объектов. Это фейк. Прошу проявлять бдительность и осторожность, никому не переводите деньги", - написал Голубь.
https://ria.ru/20240921/kuban-1973964577.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Глава Тихорецка предупредил жителей о фейках в соцсетях
Глава Тихорецка Голубь предупредил о фейках в соцсетях и призвал к бдительности