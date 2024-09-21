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Падение обломков беспилотника под Тихорецком привело к пожару - РИА Новости, 21.09.2024
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06:08 21.09.2024 (обновлено: 16:21 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/tikhoretsk-1973951913.html
Падение обломков беспилотника под Тихорецком привело к пожару
Падение обломков беспилотника под Тихорецком привело к пожару - РИА Новости, 21.09.2024
Падение обломков беспилотника под Тихорецком привело к пожару
В Тихорецком районе Краснодарского края из-за падения обломков украинских беспилотников начался пожар, в соседнем поселке проводят эвакуацию, сообщил губернатор РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T06:08
2024-09-21T16:21
тихорецкий район
краснодарский край
тихорецк
вениамин кондратьев
происшествия
александр богомаз
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Тихорецком районе Краснодарского края из-за падения обломков украинских беспилотников начался пожар, в соседнем поселке проводят эвакуацию, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.&quot;Ночью Тихорецкий район подвергся террористической атаке киевского режима. Два беспилотника подавлены силами ПВО и РЭБ. Из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация&quot;, — написал он.Жителей соседнего поселка в целях безопасности эвакуируют в ближайшие населенные пункты. В Тихорецке развернули пункт временного размещения, добавил губернатор.На месте работают пожарные расчеты и специальные службы, там находится глава района Анатолий Перепелин, который докладывает о ситуации.По предварительной информации, пострадавших среди жителей района нет, заключил Кондратьев.Как заявили в Минобороны, минувшей ночью системы ПВО сбили над территорией России более сотни украинских дронов, из них 18 — над Краснодарским краем, 16 — над акваторией Азовского моря.
https://ria.ru/20240921/bespilotniki-1973949216.html
тихорецкий район
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тихорецкий район, краснодарский край, тихорецк, вениамин кондратьев, происшествия, александр богомаз
Тихорецкий район, Краснодарский край, Тихорецк, Вениамин Кондратьев, Происшествия, Александр Богомаз
Падение обломков беспилотника под Тихорецком привело к пожару

Кондратьев: поселок Тихорецкого района Кубани эвакуируют после атаки дрона ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Тихорецком районе Краснодарского края из-за падения обломков украинских беспилотников начался пожар, в соседнем поселке проводят эвакуацию, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
«

"Ночью Тихорецкий район подвергся террористической атаке киевского режима. Два беспилотника подавлены силами ПВО и РЭБ. Из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация", — написал он.

Жителей соседнего поселка в целях безопасности эвакуируют в ближайшие населенные пункты. В Тихорецке развернули пункт временного размещения, добавил губернатор.
На месте работают пожарные расчеты и специальные службы, там находится глава района Анатолий Перепелин, который докладывает о ситуации.
По предварительной информации, пострадавших среди жителей района нет, заключил Кондратьев.
Как заявили в Минобороны, минувшей ночью системы ПВО сбили над территорией России более сотни украинских дронов, из них 18 — над Краснодарским краем, 16 — над акваторией Азовского моря.
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Тихорецкий районКраснодарский крайТихорецкВениамин КондратьевПроисшествияАлександр Богомаз
 
 
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