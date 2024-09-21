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Падение обломков беспилотника под Тихорецком привело к пожару
Падение обломков беспилотника под Тихорецком привело к пожару - РИА Новости, 21.09.2024
Падение обломков беспилотника под Тихорецком привело к пожару
В Тихорецком районе Краснодарского края из-за падения обломков украинских беспилотников начался пожар, в соседнем поселке проводят эвакуацию, сообщил губернатор РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T06:08
2024-09-21T06:08
2024-09-21T16:21
тихорецкий район
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Тихорецком районе Краснодарского края из-за падения обломков украинских беспилотников начался пожар, в соседнем поселке проводят эвакуацию, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале."Ночью Тихорецкий район подвергся террористической атаке киевского режима. Два беспилотника подавлены силами ПВО и РЭБ. Из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация", — написал он.Жителей соседнего поселка в целях безопасности эвакуируют в ближайшие населенные пункты. В Тихорецке развернули пункт временного размещения, добавил губернатор.На месте работают пожарные расчеты и специальные службы, там находится глава района Анатолий Перепелин, который докладывает о ситуации.По предварительной информации, пострадавших среди жителей района нет, заключил Кондратьев.Как заявили в Минобороны, минувшей ночью системы ПВО сбили над территорией России более сотни украинских дронов, из них 18 — над Краснодарским краем, 16 — над акваторией Азовского моря.
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Тихорецкий район, Краснодарский край, Тихорецк, Вениамин Кондратьев, Происшествия, Александр Богомаз
Падение обломков беспилотника под Тихорецком привело к пожару
Кондратьев: поселок Тихорецкого района Кубани эвакуируют после атаки дрона ВСУ