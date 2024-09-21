https://ria.ru/20240921/tikhoretsk-1973951913.html

Падение обломков беспилотника под Тихорецком привело к пожару

Падение обломков беспилотника под Тихорецком привело к пожару - РИА Новости, 21.09.2024

Падение обломков беспилотника под Тихорецком привело к пожару

В Тихорецком районе Краснодарского края из-за падения обломков украинских беспилотников начался пожар, в соседнем поселке проводят эвакуацию, сообщил губернатор РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T06:08

2024-09-21T06:08

2024-09-21T16:21

тихорецкий район

краснодарский край

тихорецк

вениамин кондратьев

происшествия

александр богомаз

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Тихорецком районе Краснодарского края из-за падения обломков украинских беспилотников начался пожар, в соседнем поселке проводят эвакуацию, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале."Ночью Тихорецкий район подвергся террористической атаке киевского режима. Два беспилотника подавлены силами ПВО и РЭБ. Из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация", — написал он.Жителей соседнего поселка в целях безопасности эвакуируют в ближайшие населенные пункты. В Тихорецке развернули пункт временного размещения, добавил губернатор.На месте работают пожарные расчеты и специальные службы, там находится глава района Анатолий Перепелин, который докладывает о ситуации.По предварительной информации, пострадавших среди жителей района нет, заключил Кондратьев.Как заявили в Минобороны, минувшей ночью системы ПВО сбили над территорией России более сотни украинских дронов, из них 18 — над Краснодарским краем, 16 — над акваторией Азовского моря.

https://ria.ru/20240921/bespilotniki-1973949216.html

тихорецкий район

краснодарский край

тихорецк

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