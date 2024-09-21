S7 Group и СибНИА провели тестовый полет демонстратора самолета Tango
Разработанный S7 Group учебно-тренировочный самолет Tango совершил первый полет
© S7 Newsroom/TelegramРоссийский холдинг S7 Group совместно с СибНИА провели тестовый полет летного демонстратора самолета Tango
© S7 Newsroom/Telegram
Российский холдинг S7 Group совместно с СибНИА провели тестовый полет летного демонстратора самолета Tango
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Российский холдинг S7 Group совместно с СибНИА провели тестовый полет летного демонстратора самолета Tango, сообщает пресс-служба S7 Group в Telegram-канале.
"Утром 21 сентября на аэродроме в Московской области состоялся тестовый полет летного демонстратора самолета Tango, созданного и разработанного S7 Group. В ходе испытаний самолет совершил отрыв от полосы, выполнил программу первого вылета и успешно приземлился. Управлял самолетом летчик-испытатель-инструктор 1-го класса Владимир Барсук Сибирского НИИ авиации имени С.А. Чаплыгина", - говорится в сообщении.
© S7 Newsroom/TelegramРоссийский холдинг S7 Group совместно с СибНИА провели тестовый полет летного демонстратора самолета Tango
© S7 Newsroom/Telegram
Российский холдинг S7 Group совместно с СибНИА провели тестовый полет летного демонстратора самолета Tango
Отмечается, что Tango - это четырехместный легкомоторный учебно-тренировочный самолет. Его разрабатывали последние полтора года на технической базе S7 в Торбеево. Подчеркивается, что он изготовлен из отечественных композитных материалов.
"На самолете установлен двигатель UL Power 520is. Параллельно с разработкой самолета Tango, холдинг S7 Group создает собственный двигатель аналогичной мощности. Первый образец этого двигателя в настоящее время проходит тестовые испытания", - добавляется в сообщении.
В пресс-службе также сообщили, что самолет планируется использовать для первоначальной подготовки авиационных кадров в России, воздушное судно также будут использовать для полётов в частных целях.
Серийный вертолет Ка-32А11М совершил первый полет
13 сентября, 09:22