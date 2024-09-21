https://ria.ru/20240921/tango-1974001879.html

S7 Group и СибНИА провели тестовый полет демонстратора самолета Tango

S7 Group и СибНИА провели тестовый полет демонстратора самолета Tango - РИА Новости, 21.09.2024

S7 Group и СибНИА провели тестовый полет демонстратора самолета Tango

Российский холдинг S7 Group совместно с СибНИА провели тестовый полет летного демонстратора самолета Tango, сообщает пресс-служба S7 Group в Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T15:52

2024-09-21T15:52

2024-09-21T15:52

московская область (подмосковье)

россия

владимир барсуков (кумарин)

s7 airlines

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Российский холдинг S7 Group совместно с СибНИА провели тестовый полет летного демонстратора самолета Tango, сообщает пресс-служба S7 Group в Telegram-канале. "Утром 21 сентября на аэродроме в Московской области состоялся тестовый полет летного демонстратора самолета Tango, созданного и разработанного S7 Group. В ходе испытаний самолет совершил отрыв от полосы, выполнил программу первого вылета и успешно приземлился. Управлял самолетом летчик-испытатель-инструктор 1-го класса Владимир Барсук Сибирского НИИ авиации имени С.А. Чаплыгина", - говорится в сообщении. Отмечается, что Tango - это четырехместный легкомоторный учебно-тренировочный самолет. Его разрабатывали последние полтора года на технической базе S7 в Торбеево. Подчеркивается, что он изготовлен из отечественных композитных материалов. "На самолете установлен двигатель UL Power 520is. Параллельно с разработкой самолета Tango, холдинг S7 Group создает собственный двигатель аналогичной мощности. Первый образец этого двигателя в настоящее время проходит тестовые испытания", - добавляется в сообщении. В пресс-службе также сообщили, что самолет планируется использовать для первоначальной подготовки авиационных кадров в России, воздушное судно также будут использовать для полётов в частных целях.

https://ria.ru/20240913/vertolet-1972434006.html

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московская область (подмосковье), россия, владимир барсуков (кумарин), s7 airlines, технологическое лидерство