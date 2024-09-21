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Российские военные отразили три попытки ВСУ прорваться через границу - РИА Новости, 21.09.2024
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14:04 21.09.2024 (обновлено: 14:21 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/svo-1973989602.html
Российские военные отразили три попытки ВСУ прорваться через границу
Российские военные отразили три попытки ВСУ прорваться через границу - РИА Новости, 21.09.2024
Российские военные отразили три попытки ВСУ прорваться через границу
Российские войска отразили три попытки ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье Курской области, Киев потерял до... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T14:04
2024-09-21T14:21
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Российские войска отразили три попытки ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье Курской области, Киев потерял до 20 человек, сообщили в Минобороны РФ."При поддержке армейской авиации и артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье. Противник потерял до 20 человек личного состава убитыми и ранеными, боевую машину пехоты, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, инженерную машину разграждения, бронированную ремонтно-эвакуационную машину и два автомобиля", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.По данным ведомства, ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й, 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Гуево, Ивашковский, Кругленькое, Колмаков, Любимовка, Леонидово, Мартыновка, Малая Локня, Мирный, Меловой, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово, Свердликово, Толстый Луг и Черкасская Конопелька.
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вооруженные силы украины, курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили три попытки ВСУ прорваться через границу

Минобороны: российские военные отразили три попытки ВСУ прорваться через границу

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Российские войска отразили три попытки ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье Курской области, Киев потерял до 20 человек, сообщили в Минобороны РФ.
"При поддержке армейской авиации и артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье. Противник потерял до 20 человек личного состава убитыми и ранеными, боевую машину пехоты, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, инженерную машину разграждения, бронированную ремонтно-эвакуационную машину и два автомобиля", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
По данным ведомства, ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й, 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Гуево, Ивашковский, Кругленькое, Колмаков, Любимовка, Леонидово, Мартыновка, Малая Локня, Мирный, Меловой, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово, Свердликово, Толстый Луг и Черкасская Конопелька.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКурская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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