https://ria.ru/20240921/svo-1973989602.html

Российские военные отразили три попытки ВСУ прорваться через границу

Российские военные отразили три попытки ВСУ прорваться через границу - РИА Новости, 21.09.2024

Российские военные отразили три попытки ВСУ прорваться через границу

Российские войска отразили три попытки ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье Курской области, Киев потерял до... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T14:04

2024-09-21T14:04

2024-09-21T14:21

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

курская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Российские войска отразили три попытки ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье Курской области, Киев потерял до 20 человек, сообщили в Минобороны РФ."При поддержке армейской авиации и артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье. Противник потерял до 20 человек личного состава убитыми и ранеными, боевую машину пехоты, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, инженерную машину разграждения, бронированную ремонтно-эвакуационную машину и два автомобиля", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.По данным ведомства, ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й, 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Гуево, Ивашковский, Кругленькое, Колмаков, Любимовка, Леонидово, Мартыновка, Малая Локня, Мирный, Меловой, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово, Свердликово, Толстый Луг и Черкасская Конопелька.

https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html

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вооруженные силы украины, курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)