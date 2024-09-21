https://ria.ru/20240921/svo-1973978695.html

Группировка "Днепр" уничтожила до 60 военных ВСУ

Группировка "Днепр" уничтожила до 60 военных ВСУ - РИА Новости, 21.09.2024

Группировка "Днепр" уничтожила до 60 военных ВСУ

Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили украинский склад боеприпасов, ВСУ потеряли за сутки до 60 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T12:10

2024-09-21T12:10

2024-09-21T12:18

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

пятихатки

запорожская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили украинский склад боеприпасов, ВСУ потеряли за сутки до 60 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 124-й бригады теробороны и 3-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Нестерянка, Пятихатки и Каменское Запорожской области, а также Антоновка Херсонской области."Потери противника составили до 60 военнослужащих и четыре автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

пятихатки

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херсонская область , вооруженные силы украины, пятихатки, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)