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Группировка "Днепр" уничтожила до 60 военных ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила до 60 военных ВСУ - РИА Новости, 21.09.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 60 военных ВСУ
Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили украинский склад боеприпасов, ВСУ потеряли за сутки до 60 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T12:10
2024-09-21T12:10
2024-09-21T12:18
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
пятихатки
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безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили украинский склад боеприпасов, ВСУ потеряли за сутки до 60 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 124-й бригады теробороны и 3-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Нестерянка, Пятихатки и Каменское Запорожской области, а также Антоновка Херсонской области."Потери противника составили до 60 военнослужащих и четыре автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, пятихатки, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Пятихатки, Запорожская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" уничтожила до 60 военных ВСУ
Минобороны: группировка "Днепр" уничтожила до 60 военных ВСУ за сутки