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Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 21.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:08 21.09.2024 (обновлено: 12:19 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/svo-1973978269.html
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 21.09.2024
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
Украинские подразделения потеряли до 160 военнослужащих и французскую гаубицу Caesar в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в субботу... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T12:08
2024-09-21T12:19
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
угледар
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 160 военнослужащих и французскую гаубицу Caesar в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 105-й, 241-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Золотая Нива, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области", - говорится в сообщении.Уточняется, что противник потерял до 160 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, две 155-миллиметровые гаубицы Caesar производства Франции, 152-миллиметровое орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, угледар, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Угледар, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю

Минобороны: группировка войск "Восток" улучшила положение по переднему краю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 160 военнослужащих и французскую гаубицу Caesar в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 105-й, 241-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Золотая Нива, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области", - говорится в сообщении.
Уточняется, что противник потерял до 160 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, две 155-миллиметровые гаубицы Caesar производства Франции, 152-миллиметровое орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаУгледарБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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