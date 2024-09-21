https://ria.ru/20240921/svo-1973978269.html

Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 21.09.2024

Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю

Украинские подразделения потеряли до 160 военнослужащих и французскую гаубицу Caesar в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в субботу... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T12:08

2024-09-21T12:08

2024-09-21T12:19

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

угледар

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 160 военнослужащих и французскую гаубицу Caesar в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 105-й, 241-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Золотая Нива, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области", - говорится в сообщении.Уточняется, что противник потерял до 160 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, две 155-миллиметровые гаубицы Caesar производства Франции, 152-миллиметровое орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, угледар, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)