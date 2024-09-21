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Группировка "Юг" уничтожила до 840 военных ВСУ

Группировка "Юг" уничтожила до 840 военных ВСУ - РИА Новости, 21.09.2024

Группировка "Юг" уничтожила до 840 военных ВСУ

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 840 военнослужащих, два танка, две бронемашины "Казак", сообщили РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T12:07

2024-09-21T12:07

2024-09-21T12:19

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

северск

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 840 военнослужащих, два танка, две бронемашины "Казак", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 144-й пехотной, 81-й аэромобильной, 10-й, 128-й горно-штурмовых бригад ВСУ и 114-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Северск, Краматорск, Серебрянка, Верхнекаменское, Часов Яр, Предтечино, Белая Гора, Острое, Курахово и Катериновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 840 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины "Казак", 22 автомобиля, четыре 155-миллиметровые гаубицы FH-70 производства Великобритании, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, 152-миллиметровое орудие Д-20, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США."Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

северск

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вооруженные силы украины, северск, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика