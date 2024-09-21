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Группировка "Юг" уничтожила до 840 военных ВСУ
Группировка "Юг" уничтожила до 840 военных ВСУ - РИА Новости, 21.09.2024
Группировка "Юг" уничтожила до 840 военных ВСУ
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 840 военнослужащих, два танка, две бронемашины "Казак", сообщили РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T12:07
2024-09-21T12:07
2024-09-21T12:19
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 840 военнослужащих, два танка, две бронемашины "Казак", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 144-й пехотной, 81-й аэромобильной, 10-й, 128-й горно-штурмовых бригад ВСУ и 114-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Северск, Краматорск, Серебрянка, Верхнекаменское, Часов Яр, Предтечино, Белая Гора, Острое, Курахово и Катериновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 840 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины "Казак", 22 автомобиля, четыре 155-миллиметровые гаубицы FH-70 производства Великобритании, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, 152-миллиметровое орудие Д-20, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США."Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - сообщили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, северск, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Северск, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика