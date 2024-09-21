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Группировка "Север" отразила три атаки ВСУ
Группировка "Север" отразила три атаки ВСУ - РИА Новости, 21.09.2024
Группировка "Север" отразила три атаки ВСУ
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад в Харьковской области и отразила три атаки, потери противника составили до 135... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T12:05
2024-09-21T12:05
2024-09-21T12:19
специальная военная операция на украине
харьковская область
волчанск
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад в Харьковской области и отразила три атаки, потери противника составили до 135 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Волчанские Хутора Харьковской области и города Харьков", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены три атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной и 71-й егерской бригад ВСУ.'Противник потерял до 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два 152 мм орудия Д-20 и две 122 мм гаубицы Д-30", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, волчанск, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Волчанск, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" отразила три атаки ВСУ
Минобороны: группировка "Север" отразила три атаки ВСУ за сутки