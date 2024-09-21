https://ria.ru/20240921/svo-1973977816.html

Группировка "Север" отразила три атаки ВСУ

Группировка "Север" отразила три атаки ВСУ - РИА Новости, 21.09.2024

Группировка "Север" отразила три атаки ВСУ

Группировка "Север" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад в Харьковской области и отразила три атаки, потери противника составили до 135... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T12:05

2024-09-21T12:05

2024-09-21T12:19

специальная военная операция на украине

харьковская область

волчанск

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад в Харьковской области и отразила три атаки, потери противника составили до 135 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Волчанские Хутора Харьковской области и города Харьков", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены три атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной и 71-й егерской бригад ВСУ.'Противник потерял до 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два 152 мм орудия Д-20 и две 122 мм гаубицы Д-30", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

волчанск

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харьковская область, волчанск, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)