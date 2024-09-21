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При пожаре на АЗС на Ставрополье пострадал человек - РИА Новости, 21.09.2024
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23:14 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/stavropole-1974041604.html
При пожаре на АЗС на Ставрополье пострадал человек
При пожаре на АЗС на Ставрополье пострадал человек - РИА Новости, 21.09.2024
При пожаре на АЗС на Ставрополье пострадал человек
Один человек пострадал при пожаре на АЗС в Новоселицком районе Ставропольского края, он в стабильном состоянии, сообщил врио главы Новоселицкого МО Виктор... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T23:14
2024-09-21T23:14
происшествия
новоселицкий район
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 21 сен — РИА Новости. Один человек пострадал при пожаре на АЗС в Новоселицком районе Ставропольского края, он в стабильном состоянии, сообщил врио главы Новоселицкого МО Виктор Фетисов. Ранее Единая дежурно-диспетчерская служба Новоселицкого муниципального района сообщала, что спасатели ликвидируют пожар на АЗС на Ставрополье. "На автомобильной дороге Александровское-Новоселицкое-Буденновск, в районе поворота на село Журавское, на автомобильной заправке произошел пожар. Есть информация о пострадавшем, ему в данный момент оказывается вся необходимая помощь. Состояние пострадавшего стабильное", - написал Фетисов в своем Telegram-канале.
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происшествия, новоселицкий район, ставропольский край
Происшествия, Новоселицкий район, Ставропольский край
При пожаре на АЗС на Ставрополье пострадал человек

Фетисов: при пожаре на АЗС на Ставрополье пострадал человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 21 сен — РИА Новости. Один человек пострадал при пожаре на АЗС в Новоселицком районе Ставропольского края, он в стабильном состоянии, сообщил врио главы Новоселицкого МО Виктор Фетисов.
Ранее Единая дежурно-диспетчерская служба Новоселицкого муниципального района сообщала, что спасатели ликвидируют пожар на АЗС на Ставрополье.
"На автомобильной дороге Александровское-Новоселицкое-Буденновск, в районе поворота на село Журавское, на автомобильной заправке произошел пожар. Есть информация о пострадавшем, ему в данный момент оказывается вся необходимая помощь. Состояние пострадавшего стабильное", - написал Фетисов в своем Telegram-канале.
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ПроисшествияНовоселицкий районСтавропольский край
 
 
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