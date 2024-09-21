https://ria.ru/20240921/stavropole-1974041604.html

При пожаре на АЗС на Ставрополье пострадал человек

При пожаре на АЗС на Ставрополье пострадал человек - РИА Новости, 21.09.2024

При пожаре на АЗС на Ставрополье пострадал человек

Один человек пострадал при пожаре на АЗС в Новоселицком районе Ставропольского края, он в стабильном состоянии, сообщил врио главы Новоселицкого МО Виктор... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T23:14

2024-09-21T23:14

2024-09-21T23:14

происшествия

новоселицкий район

ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 21 сен — РИА Новости. Один человек пострадал при пожаре на АЗС в Новоселицком районе Ставропольского края, он в стабильном состоянии, сообщил врио главы Новоселицкого МО Виктор Фетисов. Ранее Единая дежурно-диспетчерская служба Новоселицкого муниципального района сообщала, что спасатели ликвидируют пожар на АЗС на Ставрополье. "На автомобильной дороге Александровское-Новоселицкое-Буденновск, в районе поворота на село Журавское, на автомобильной заправке произошел пожар. Есть информация о пострадавшем, ему в данный момент оказывается вся необходимая помощь. Состояние пострадавшего стабильное", - написал Фетисов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240620/neftebaza-1954141229.html

новоселицкий район

ставропольский край

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происшествия, новоселицкий район, ставропольский край