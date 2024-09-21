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Комиссия по ценным бумагам США просит суд пригрозить Маску, пишут СМИ

Комиссия по ценным бумагам США просит суд пригрозить Маску, пишут СМИ - РИА Новости, 21.09.2024

Комиссия по ценным бумагам США просит суд пригрозить Маску, пишут СМИ

Комиссия по ценным бумагам США просит суд пригрозить миллиардеру Илону Маску санкциями за неявку на слушания о покупке им Twitter (соцсеть X), сообщил телеканал РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T02:30

2024-09-21T02:30

2024-09-21T02:32

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ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. Комиссия по ценным бумагам США просит суд пригрозить миллиардеру Илону Маску санкциями за неявку на слушания о покупке им Twitter (соцсеть X), сообщил телеканал CNN со ссылкой на судебные документы. "Комиссия полагает, что Маск нарушил судебный приказ, который указывал, что для переноса даты слушаний нужно письменное согласие комиссии", — сообщает телеканал. Слушания были назначены на 10 сентября, адвокаты Маска за несколько часов до них предупредили комиссию, что он не явится из-за необходимости присутствовать на запуске аппарата его компании SpaceX, но комиссия настаивает, что о запуске было известно за несколько дней до слушаний, поэтому предупреждать о неявке следовало заблаговременно, говорится в сообщении. Теперь комиссия требует, чтобы суд наложил на Маска "значимые обязательства", которые бы привели к его явке в новую согласованную дату в октябре, сообщает телеканал. Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Предприниматель Илон Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее приобретению. В апреле стало известно о поглощении Twitter Inc. компанией X Corp., штаб-квартира которой находится в штате Невада.

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в мире, технологии, сша, невада, илон маск, twitter, spacex