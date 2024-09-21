https://ria.ru/20240921/ssha-1973943667.html

СМИ раскрыли, какие вооружения США готовы передать Украине

СМИ раскрыли, какие вооружения США готовы передать Украине - РИА Новости, 21.09.2024

СМИ раскрыли, какие вооружения США готовы передать Украине

США рассматривают возможность передачи Киеву ракет средней дальности для истребителей F-16 в новом пакете помощи, пишет издание Politico. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T01:40

2024-09-21T01:40

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ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. США рассматривают возможность передачи Киеву ракет средней дальности для истребителей F-16 в новом пакете помощи, пишет издание Politico. "США рассматривают возможность отправки Украине ракет средней дальности для ее нового флота F-16 в качестве части пакета помощи на 375 миллионов долларов, объявление о котором ожидается в понедельник", — говорится в сообщении. Ракеты могут поражать цели на расстоянии более 100 километров, уточняется в публикации. Ранее телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщил, что передача техники может задержаться из-за ее недостатка. Пакет помощи будет включать патрульные катера, дополнительные боеприпасы для систем залпового огня HIMARS, 155- и 105-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, запасные части и другое вооружение, писали американские СМИ. Ранее сообщалось, что США в конце сентября потеряют возможность оперативно предоставить Украине военную помощь в размере 5,8 миллиарда долларов, если конгресс не продлит полномочия Пентагона на использование ресурсов в рамках программы PDA (Presidential Drawdown Authority). Республиканцам и демократам в конгрессе нужно до 30 сентября договориться о новом проекте бюджета, в противном случае федеральное правительство может приостановить работу в начале октября, то есть произойдет "шатдаун". Москва считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью ВКС.

https://ria.ru/20240913/ukraina-1972456288.html

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в мире, космос - риа наука, украина, сша, россия, сергей лавров, нато, politico, министерство обороны сша, f-16