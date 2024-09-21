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Подразделения "Севера" сорвали попытки ВСУ контратаковать в Курской области - РИА Новости, 21.09.2024
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14:06 21.09.2024 (обновлено: 15:39 21.09.2024)
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Подразделения "Севера" сорвали попытки ВСУ контратаковать в Курской области
Подразделения "Севера" сорвали попытки ВСУ контратаковать в Курской области - РИА Новости, 21.09.2024
Подразделения "Севера" сорвали попытки ВСУ контратаковать в Курской области
За минувшие сутки группировка "Север" нанесла поражение десяти украинским бригадам и сорвала попытки контратак в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T14:06
2024-09-21T15:39
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. За минувшие сутки группировка "Север" нанесла поражение десяти украинским бригадам и сорвала попытки контратак в Курской области, сообщило Минобороны.&quot;Подразделения группировки войск &quot;Север&quot; продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Толстый Луг, Малая Локня и Плехово&quot;, — говорится в сводке.При этом группировка сорвала попытки контратак ВСУ в направлении сел Камышевка и Любимовка.В этих боях украинские войска потеряли: Всего за время боевых действий на Курском направлении потери ВСУ составили:
https://ria.ru/20240921/vsu-1973974479.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подразделения "Севера" сорвали попытки ВСУ контратаковать в Курской области

Группировка "Север" нанесла поражение 10 украинским бригадам в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета в зоне СВО
Работа артиллерийского расчета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа артиллерийского расчета в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. За минувшие сутки группировка "Север" нанесла поражение десяти украинским бригадам и сорвала попытки контратак в Курской области, сообщило Минобороны.
«

"Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Толстый Луг, Малая Локня и Плехово", — говорится в сводке.

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При этом группировка сорвала попытки контратак ВСУ в направлении сел Камышевка и Любимовка.
В этих боях украинские войска потеряли:
  • около 20 человек убитыми и ранеными;
  • боевую бронированную машину;
  • два автомобиля.
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Всего за время боевых действий на Курском направлении потери ВСУ составили:
  • более 15 650 солдат;
  • 124 танка;
  • 57 БМП;
  • 95 бронетранспортеров;
  • 786 боевых бронированных машин;
  • 478 автомобилей;
  • 121 артиллерийское орудие;
  • 29 пусковых установок РСЗО, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS;
  • восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов;
  • пять транспортно-заряжающих машин;
  • 30 станций РЭБ;
  • семь РЛС контрбатарейной борьбы;
  • две РЛС ПВО;
  • 16 единиц инженерной техники, из них десять инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77, а также бронированная ремонтно-эвакуационная машина.
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