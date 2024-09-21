https://ria.ru/20240921/spetsoperatsiya-1973989872.html

Подразделения "Севера" сорвали попытки ВСУ контратаковать в Курской области

Подразделения "Севера" сорвали попытки ВСУ контратаковать в Курской области - РИА Новости, 21.09.2024

Подразделения "Севера" сорвали попытки ВСУ контратаковать в Курской области

За минувшие сутки группировка "Север" нанесла поражение десяти украинским бригадам и сорвала попытки контратак в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T14:06

2024-09-21T14:06

2024-09-21T15:39

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вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. За минувшие сутки группировка "Север" нанесла поражение десяти украинским бригадам и сорвала попытки контратак в Курской области, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Толстый Луг, Малая Локня и Плехово", — говорится в сводке.При этом группировка сорвала попытки контратак ВСУ в направлении сел Камышевка и Любимовка.В этих боях украинские войска потеряли: Всего за время боевых действий на Курском направлении потери ВСУ составили:

https://ria.ru/20240921/vsu-1973974479.html

https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность