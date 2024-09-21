Подразделения "Севера" сорвали попытки ВСУ контратаковать в Курской области
Группировка "Север" нанесла поражение 10 украинским бригадам в Курской области
Работа артиллерийского расчета в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. За минувшие сутки группировка "Север" нанесла поражение десяти украинским бригадам и сорвала попытки контратак в Курской области, сообщило Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Толстый Луг, Малая Локня и Плехово", — говорится в сводке.
При этом группировка сорвала попытки контратак ВСУ в направлении сел Камышевка и Любимовка.
В этих боях украинские войска потеряли:
- около 20 человек убитыми и ранеными;
- боевую бронированную машину;
- два автомобиля.
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Всего за время боевых действий на Курском направлении потери ВСУ составили:
- более 15 650 солдат;
- 124 танка;
- 57 БМП;
- 95 бронетранспортеров;
- 786 боевых бронированных машин;
- 478 автомобилей;
- 121 артиллерийское орудие;
- 29 пусковых установок РСЗО, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS;
- восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов;
- пять транспортно-заряжающих машин;
- 30 станций РЭБ;
- семь РЛС контрбатарейной борьбы;
- две РЛС ПВО;
- 16 единиц инженерной техники, из них десять инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77, а также бронированная ремонтно-эвакуационная машина.
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