Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 520 боевиков в зоне действия группировки "Центр" за сутки
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий стреляет из противотанкового ракетного комплекса
Российский военнослужащий стреляет из противотанкового ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 520 военнослужащих и боевую бронемашину MaxxPro, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 31-й, 150-й механизированных, 144-й пехотной, 46-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 78-го десантно-штурмового полка ВСУ, 109-й, 112-й, 119-й бригад теробороны, 14-й, 15-й бригад нацгвардии и 3-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Нелеповка, Покровск, Димитров, Гродовка, Крутой Яр, Селидово, Украинск и Горняк Донецкой Народной Республики.
"Отразили девять контратак штурмовых групп 100-й механизированной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 425-го штурмового батальона ВСУ, 2-й, 12-й бригад и 5-го полка нацгвардии. Потери украинских формирований составили до 520 военнослужащих, два пикапа, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", четыре 122-мм гаубицы Д-30, 152-мм орудие Д-20, 100-мм противотанковая пушка "Рапира", а также произведенные в США боевая бронированная машина MaxxPro, 155-мм гаубица М777 и 105-мм орудие М119", - сказано в сообщении ведомства.
Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов.
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