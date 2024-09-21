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Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 21.09.2024
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12:16 21.09.2024 (обновлено: 12:18 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/spetsoperatsiya-1973979187.html
Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ за сутки
Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 21.09.2024
Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ за сутки
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 520 военнослужащих и боевую бронемашину MaxxPro, РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T12:16
2024-09-21T12:18
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 520 военнослужащих и боевую бронемашину MaxxPro, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 31-й, 150-й механизированных, 144-й пехотной, 46-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 78-го десантно-штурмового полка ВСУ, 109-й, 112-й, 119-й бригад теробороны, 14-й, 15-й бригад нацгвардии и 3-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Нелеповка, Покровск, Димитров, Гродовка, Крутой Яр, Селидово, Украинск и Горняк Донецкой Народной Республики."Отразили девять контратак штурмовых групп 100-й механизированной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 425-го штурмового батальона ВСУ, 2-й, 12-й бригад и 5-го полка нацгвардии. Потери украинских формирований составили до 520 военнослужащих, два пикапа, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", четыре 122-мм гаубицы Д-30, 152-мм орудие Д-20, 100-мм противотанковая пушка "Рапира", а также произведенные в США боевая бронированная машина MaxxPro, 155-мм гаубица М777 и 105-мм орудие М119", - сказано в сообщении ведомства.Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 520 боевиков в зоне действия группировки "Центр" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий стреляет из противотанкового ракетного комплекса
Российский военнослужащий стреляет из противотанкового ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий стреляет из противотанкового ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 520 военнослужащих и боевую бронемашину MaxxPro, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 31-й, 150-й механизированных, 144-й пехотной, 46-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 78-го десантно-штурмового полка ВСУ, 109-й, 112-й, 119-й бригад теробороны, 14-й, 15-й бригад нацгвардии и 3-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Нелеповка, Покровск, Димитров, Гродовка, Крутой Яр, Селидово, Украинск и Горняк Донецкой Народной Республики.
"Отразили девять контратак штурмовых групп 100-й механизированной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 425-го штурмового батальона ВСУ, 2-й, 12-й бригад и 5-го полка нацгвардии. Потери украинских формирований составили до 520 военнослужащих, два пикапа, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", четыре 122-мм гаубицы Д-30, 152-мм орудие Д-20, 100-мм противотанковая пушка "Рапира", а также произведенные в США боевая бронированная машина MaxxPro, 155-мм гаубица М777 и 105-мм орудие М119", - сказано в сообщении ведомства.
Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов.
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