https://ria.ru/20240921/spetsoperatsiya-1973978999.html

ВС России поразили украинский сухогруз с западными ракетами и боеприпасами

ВС России поразили украинский сухогруз с западными ракетами и боеприпасами - РИА Новости, 21.09.2024

ВС России поразили украинский сухогруз с западными ракетами и боеприпасами

Российские войска за сутки уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, а также нанесли поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами,... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T12:14

2024-09-21T12:14

2024-09-21T16:17

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, а также нанесли поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада, сообщило Минобороны России."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения, нанесено поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах", — сказано в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф