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ВС России поразили украинский сухогруз с западными ракетами и боеприпасами
ВС России поразили украинский сухогруз с западными ракетами и боеприпасами - РИА Новости, 21.09.2024
ВС России поразили украинский сухогруз с западными ракетами и боеприпасами
Российские войска за сутки уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, а также нанесли поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами,... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T12:14
2024-09-21T12:14
2024-09-21T16:17
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, а также нанесли поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада, сообщило Минобороны России."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения, нанесено поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах", — сказано в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили украинский сухогруз с западными ракетами и боеприпасами
МО: ВС РФ поразили 2 склада ВСУ и сухогруз с западными ракетами и боеприпасами