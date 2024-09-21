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ВС России поразили украинский сухогруз с западными ракетами и боеприпасами - РИА Новости, 21.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 21.09.2024 (обновлено: 16:17 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/spetsoperatsiya-1973978999.html
ВС России поразили украинский сухогруз с западными ракетами и боеприпасами
ВС России поразили украинский сухогруз с западными ракетами и боеприпасами - РИА Новости, 21.09.2024
ВС России поразили украинский сухогруз с западными ракетами и боеприпасами
Российские войска за сутки уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, а также нанесли поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами,... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T12:14
2024-09-21T16:17
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, а также нанесли поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада, сообщило Минобороны России."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения, нанесено поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах", — сказано в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили украинский сухогруз с западными ракетами и боеприпасами

МО: ВС РФ поразили 2 склада ВСУ и сухогруз с западными ракетами и боеприпасами

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ведут огонь в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, а также нанесли поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада, сообщило Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения, нанесено поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах", — сказано в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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