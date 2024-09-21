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Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 21.09.2024
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12:08 21.09.2024 (обновлено: 12:24 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/spetsoperatsiya-1973978358.html
Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ за сутки
Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 21.09.2024
Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ за сутки
Украинские формирования потеряли до 435 военнослужащих, четыре танка и два бронетранспортера в зоне ответственности группировки войск "Запад", сообщило... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T12:08
2024-09-21T12:24
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 435 военнослужащих, четыре танка и два бронетранспортера в зоне ответственности группировки войск "Запад", сообщило Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Запад" улучшено тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 44-й, 54-й, 66-й механизированных бригад ВСУ, 110-й, 117-й, 125-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Загрызово, Изюмское, Вишневое, Волесниковка, Ковшаровка Харьковской области, Невское, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 116-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 435-ти военнослужащих, четыре танка, два бронетранспортера М113 производства США, пять автомобилей, две 155 мм гаубицы М777 и две 155 мм гаубицы М198 производства США, два 152 орудия Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и семь полевых складов боеприпасов, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, харьковская область, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Харьковская область, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ за сутки

МО: ВСУ потеряли до 435 боевиков и 4 танка в зоне действия группировки "Запад"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации
Танк Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 435 военнослужащих, четыре танка и два бронетранспортера в зоне ответственности группировки войск "Запад", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Запад" улучшено тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 44-й, 54-й, 66-й механизированных бригад ВСУ, 110-й, 117-й, 125-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Загрызово, Изюмское, Вишневое, Волесниковка, Ковшаровка Харьковской области, Невское, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 116-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сообщении.
Потери противника составили до 435-ти военнослужащих, четыре танка, два бронетранспортера М113 производства США, пять автомобилей, две 155 мм гаубицы М777 и две 155 мм гаубицы М198 производства США, два 152 орудия Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и семь полевых складов боеприпасов, уточнили в ведомстве.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияХарьковская областьБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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