https://ria.ru/20240921/spetsoperatsiya-1973978358.html

Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ за сутки

Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 21.09.2024

Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ за сутки

Украинские формирования потеряли до 435 военнослужащих, четыре танка и два бронетранспортера в зоне ответственности группировки войск "Запад", сообщило... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T12:08

2024-09-21T12:08

2024-09-21T12:24

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 435 военнослужащих, четыре танка и два бронетранспортера в зоне ответственности группировки войск "Запад", сообщило Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Запад" улучшено тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 44-й, 54-й, 66-й механизированных бригад ВСУ, 110-й, 117-й, 125-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Загрызово, Изюмское, Вишневое, Волесниковка, Ковшаровка Харьковской области, Невское, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 116-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 435-ти военнослужащих, четыре танка, два бронетранспортера М113 производства США, пять автомобилей, две 155 мм гаубицы М777 и две 155 мм гаубицы М198 производства США, два 152 орудия Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и семь полевых складов боеприпасов, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, россия, харьковская область, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)