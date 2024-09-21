https://ria.ru/20240921/spasenie-1974038032.html

В горах в Крыму спасли группу подростков

В горах в Крыму спасли группу подростков - РИА Новости, 21.09.2024

В горах в Крыму спасли группу подростков

В горах на юго-востоке Крыма спасли группу 16-летних подростков, сообщает МЧС РФ в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T22:19

2024-09-21T22:19

2024-09-21T22:19

хорошие новости

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судак

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости. В горах на юго-востоке Крыма спасли группу 16-летних подростков, сообщает МЧС РФ в своем Telegram-канале. "В Судаке четверо парней гуляли и заблудились на горе Космос. Оказавшись на скалистой местности, не могли спуститься", - говорится в сообщении. Спасатели с помощью горноспасательного снаряжения спустили подростков к подножию горы. В помощи медиков они не нуждались.

https://ria.ru/20240825/spasenie-1968359688.html

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2024

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россия, судак, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество