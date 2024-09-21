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В горах в Крыму спасли группу подростков - РИА Новости, 21.09.2024
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Хорошие новости
 
22:19 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/spasenie-1974038032.html
В горах в Крыму спасли группу подростков
В горах в Крыму спасли группу подростков - РИА Новости, 21.09.2024
В горах в Крыму спасли группу подростков
В горах на юго-востоке Крыма спасли группу 16-летних подростков, сообщает МЧС РФ в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T22:19
2024-09-21T22:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости. В горах на юго-востоке Крыма спасли группу 16-летних подростков, сообщает МЧС РФ в своем Telegram-канале. "В Судаке четверо парней гуляли и заблудились на горе Космос. Оказавшись на скалистой местности, не могли спуститься", - говорится в сообщении. Спасатели с помощью горноспасательного снаряжения спустили подростков к подножию горы. В помощи медиков они не нуждались.
https://ria.ru/20240825/spasenie-1968359688.html
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россия, судак, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Хорошие новости, Россия, Судак, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
В горах в Крыму спасли группу подростков

Сотрудники МЧС спасли группу подростков в горах на юго-востоке Крыма

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГора в Крыму
Гора в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Гора в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости. В горах на юго-востоке Крыма спасли группу 16-летних подростков, сообщает МЧС РФ в своем Telegram-канале.
Судаке четверо парней гуляли и заблудились на горе Космос. Оказавшись на скалистой местности, не могли спуститься", - говорится в сообщении.
Спасатели с помощью горноспасательного снаряжения спустили подростков к подножию горы.
В помощи медиков они не нуждались.
Женщину с ребенком на сапборде спасли в акватории Черного моря в районе Евпатории - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
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