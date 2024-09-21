https://ria.ru/20240921/sobor-1973982060.html

Патриарх Кирилл освятил Преображенский собор в Салехарде

Патриарх Кирилл освятил Преображенский собор в Салехарде - РИА Новости, 21.09.2024

Патриарх Кирилл освятил Преображенский собор в Салехарде

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу освятил Преображенский кафедральный собор Салехарда Тюменской области. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T13:00

2024-09-21T13:00

2024-09-21T13:00

религия

россия

салехард

тюменская область

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

православие

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МОСКВА, 21cен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу освятил Преображенский кафедральный собор Салехарда Тюменской области. Патриарх Кирилл 21-22 сентября посещает Салехард с первосвятительским визитом. В субботу он совершил чин освящения Преображенского собора и провел в храме Божественную литургию. “Конечно, сам факт воздвижения такого грандиозного храма на вечной мерзлоте уже свидетельствует о том, какой огромный путь прошла наша страна. Всё это стало возможным и технически, и с научной точки зрения. Но наука и техника не помогли бы, если бы не было самого главного - нужды людей в храмах”, - сказал патриарх в проповеди после литургии. Он отметил, что в то время как в России строятся новые храмы, на Западе они закрываются или перепрофелируются, потому что “Бог перестал быть нужным людям”. Человек опирается на свои силы, на силу науки, знаний, технологий, на капиталы - на всё то, что даёт этой земное благополучие, думая, что этим земным благополучием и определяется таинственное понятие человеческого счастья, сказал он. “Но какое же это заблуждение... Падение, разрушение, подлинного целеполагания человеческой жизни, которые сегодня, как страшная болезнь, поразила богатые страны, по милости Божией не разрушает нашей национальной и государственной жизни”, - отметил патриарх. Патриарх подчеркнул, что исторический опыт и мудрость народная содействует укреплению веры православной в России и “пока будет так, Россия будет непобедима”.

https://ria.ru/20240910/patriarkh-1971811859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, салехард, тюменская область, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, православие