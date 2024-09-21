https://ria.ru/20240921/sobaki-1973992583.html

В Подмосковье установили личность водителя, привязавшего к машине собак

В Подмосковье установили личность водителя, привязавшего к машине собак - РИА Новости, 21.09.2024

В Подмосковье установили личность водителя, привязавшего к машине собак

Подмосковные полицейские установили личность мужчины, который ездил на машине, привязав к ней двух собак, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T14:39

2024-09-21T14:39

2024-09-21T15:05

происшествия

ирина волк

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Подмосковные полицейские установили личность мужчины, который ездил на машине, привязав к ней двух собак, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. Ранее в ряде Telegram-каналов появилась видеозапись, на которой машина едет с двумя привязанными к ней собаками. "Мои подмосковные коллеги установили личность водителя, допустившего жестокое обращение с двумя собаками... Полицейские принимают меры к задержанию правонарушителя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - написала Волк.

https://ria.ru/20240424/krasnoyarsk-1941962342.html

московская область (подмосковье)

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2024

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происшествия, ирина волк, московская область (подмосковье)