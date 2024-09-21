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В Подмосковье установили личность водителя, привязавшего к машине собак - РИА Новости, 21.09.2024
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14:39 21.09.2024 (обновлено: 15:05 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/sobaki-1973992583.html
В Подмосковье установили личность водителя, привязавшего к машине собак
В Подмосковье установили личность водителя, привязавшего к машине собак - РИА Новости, 21.09.2024
В Подмосковье установили личность водителя, привязавшего к машине собак
Подмосковные полицейские установили личность мужчины, который ездил на машине, привязав к ней двух собак, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T14:39
2024-09-21T15:05
происшествия
ирина волк
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Подмосковные полицейские установили личность мужчины, который ездил на машине, привязав к ней двух собак, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. Ранее в ряде Telegram-каналов появилась видеозапись, на которой машина едет с двумя привязанными к ней собаками. "Мои подмосковные коллеги установили личность водителя, допустившего жестокое обращение с двумя собаками... Полицейские принимают меры к задержанию правонарушителя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - написала Волк.
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происшествия, ирина волк, московская область (подмосковье)
Происшествия, Ирина Волк, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье установили личность водителя, привязавшего к машине собак

В Подмосковье установили личность водителя, привязавшего к машине двух собак

© Кадр видео из соцсетейМужчина едет на машине, к которой привязаны собаки
Мужчина едет на машине, к которой привязаны собаки - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© Кадр видео из соцсетей
Мужчина едет на машине, к которой привязаны собаки
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Подмосковные полицейские установили личность мужчины, который ездил на машине, привязав к ней двух собак, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась видеозапись, на которой машина едет с двумя привязанными к ней собаками.
"Мои подмосковные коллеги установили личность водителя, допустившего жестокое обращение с двумя собаками... Полицейские принимают меры к задержанию правонарушителя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - написала Волк.
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