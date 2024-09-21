https://ria.ru/20240921/slukh-1973946363.html

Врач назвала неожиданные причины потери слуха

Врач назвала неожиданные причины потери слуха - РИА Новости, 21.09.2024

Врач назвала неожиданные причины потери слуха

Стресс, прослушивание громкой музыки, занятия охотой могут стать причиной потери слуха, также на это влияет наследственность, рассказала РИА Новости научный... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T03:14

2024-09-21T03:14

2024-09-21T03:22

общество

здоровье

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Стресс, прослушивание громкой музыки, занятия охотой могут стать причиной потери слуха, также на это влияет наследственность, рассказала РИА Новости научный сотрудник отдела сурдологии и патологии внутреннего уха Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского Яна Никиткина. Как уточнила врач, есть два типа снижения слуха, первый — это кондуктивная тугоухость, когда нарушается звукопроведение, а второй — нейросенсорная тугоухость, когда нарушается звуковосприятие и страдают клетки слухового нерва. Заболеваниями уха и патологии слуха занимаются врачи сурдологи-оториноларингологи. "Стресс, да, он может привести к снижению слуха. На фоне стресса могут развиться различные заболевания, которые могут привести к снижению слуха. Если у человека имеется предрасположенность к каким-либо заболеваниям или небольшие, субклинические, нарушения тех или иных органов и систем, то на фоне стресса может сформироваться патология ... Акустическая травма тоже нередко приводит к снижению слуха. Прослушивание громкой музыки, концерты рок-музыкантов, петарды, охота, все это может привести к снижению слуха", — рассказала специалист. Она также отметила, что современные наушники достаточно качественные и имеют хорошее внешнее звукоподавление, поэтому нет необходимости ставить высокую громкость. Однако, если вывести громкость на максимум и длительное время прослушивать музыку в этом режиме, то это может стать причиной снижения слуха. Сейчас современные устройства оберегают человека от получения слуховой травмы, предупреждая о рисках. "На это обязательно стоит обращать внимание и прислушиваться к рекомендации телефона или плеера", — добавила врач. По ее словам, наследственность также является важной составляющей снижения слуха. "В детской практике мы часто сталкиваемся со снижениями слуха, вызванными генетическими нарушениями. У взрослых пациентов наследственность тоже играет определенную роль в развитии тугоухости. Это еще не полностью известная нам область, но мы можем проследить, что существуют люди с хорошим слухом и никакие неблагоприятные факторы на него не влияют. А есть люди, у которых даже однократное воздействие громких звуков может вызвать тугоухость. Вероятно, это какие-то имеющиеся у человека генетические мутации, вызывающие предрасположенность к поражению слухового анализатора", — сообщила Никиткина. Специалист уточнила, что при кондуктивном типе снижения слуха, когда звук не доходит до слухового нерва, прогнозы на излечение довольно благоприятные. "Наша задача — вылечить воспалительное заболевание наружного или среднего уха, а при необходимости хирургическим путем восстановить "доставку" звука к клеткам слухового нерва. И как только звук начнет поступать к клеткам слухового нерва, слух улучшится. В данной ситуации у больных есть достаточно хорошая перспектива улучшения и восстановления слуха", — пояснила врач. По ее словам, нейросенсорный тип снижения слуха лечить намного сложнее. Нервные клетки не восстанавливаются или делают это очень медленно, поэтому, если клетки слухового нерва погибли, то восстановить ее невозможно. "Поэтому если произошло снижение слуха по нейросенсорному типу, важно начать лечение как можно быстрее. Необходимо сохранить оставшиеся жизнеспособные клетки от того момента, как они погибнут в результате инфекции, каких-то сосудистых патологий или других причин. И в этом случае прогноз на улучшение или восстановление слуха хуже", — рассказала Никиткина. Она добавила, что при длительном нейросенсорном снижении слуха, когда клетки слухового нерва уже погибли, как-то воскресить, оживить или подсадить новые — невозможно. "Наша задача в дальнейшем будет сохранить те клетки слухового нерва, которые функционируют, то есть поддерживающее лечение будет направлено на стабилизацию слуха", — пояснила врач.Специалист сообщила, что люди любого возраста подвержены снижению слуха. "Для молодых людей более характерны воспалительные заболевания уха — наружный и средний отит, тубоотит и другие. Для возрастных пациентов, все-таки это преимущество нейросенсорная тугоухость, которая связана с нарушением работы клеток слухового нерва, которое неизбежно с возрастом возникает у всех людей, такая тугоухость называется пресбиакузис ", — уточнила Никиткина. По ее словам, ухудшение и потеря слуха являются симптомами: воспалительных заболеваний наружного, среднего и внутреннего уха, отосклероза, различных видов травм черепно-мозговых, баротравм, акустических травм и других заболеваний, связанные с метаболическими и сосудистыми нарушениями. "Самое важное для улучшения, восстановления и сохранения слуха — ранняя диагностика для установления причины тугоухости и вовремя назначенное адекватное лечение", — заключает врач.

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https://ria.ru/20240919/diety-1973543752.html

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общество, здоровье