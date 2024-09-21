https://ria.ru/20240921/sledstvie-1973951750.html
Срок следствия по делу замглавы ФТС Ягодкиной продлили
Срок следствия по делу замглавы ФТС Ягодкиной продлили - РИА Новости, 21.09.2024
Срок следствия по делу замглавы ФТС Ягодкиной продлили
Срок предварительного следствия по уголовному делу в отношении замглавы ФТС Елены Ягодкиной, обвиняемой в выдаче акцизных марок, с помощью которых была... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T06:05
2024-09-21T06:05
2024-09-21T06:05
общество
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Срок предварительного следствия по уголовному делу в отношении замглавы ФТС Елены Ягодкиной, обвиняемой в выдаче акцизных марок, с помощью которых была реализована контрафактная продукция, продлен до декабря 2024 года, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Срок предварительного следствия по делу также продлен в установленном законом порядке до 14 декабря 2024 года", - сказано в документах. Ранее суд продлил Ягодкиной срок содержания под стражей до ноября. Следствие указало, что по делу необходимо провести ряд следственных действий, а именно: получить ответы на направленные поручения о производстве оперативно-розыскных мероприятий и запросы, а также предъявить фигурантке обвинение в окончательной редакции. По версии следствия, Ягодкина, будучи руководителем главного управления доходов и тарифного регулирования ФТС РФ, в 2018-2019 годах обеспечила выдачу и незаконное продление срока исполнения обязательств по акцизным маркам в интересах двух компаний, которые использовали марки для реализации контрафактной алкогольной продукции на российском рынке, что повлекло неуплату налогов и сборов на 1 миллиард 228 миллионов рублей. Басманный суд Москвы в конце марта арестовал ее по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ). Ягодкина не признала вину. В суде она указывала, что "за 27 лет работы в таможенной службе действовала в интересах государства". Адвокаты настаивали на прекращении дела из-за отсутствия события преступления. Защита заявляла, что Ягодкина имеет безупречный послужной список и "с утра до ночи находится на рабочем месте, в своем лице представляет настоящую кузницу кадров, утрата для ФТС такого сотрудника - это огромная потеря". Ягодкина заняла пост замглавы ФТС РФ в сентябре 2019 года, имеет звание генерал-полковника таможенной службы.
https://ria.ru/20240919/sledstvie-1973601497.html
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общество, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Общество, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Срок следствия по делу замглавы ФТС Ягодкиной продлили
Срок следствия по делу замглавы Ягодкиной продлен до декабря
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Срок предварительного следствия по уголовному делу в отношении замглавы ФТС Елены Ягодкиной, обвиняемой в выдаче акцизных марок, с помощью которых была реализована контрафактная продукция, продлен до декабря 2024 года, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Срок предварительного следствия по делу также продлен в установленном законом порядке до 14 декабря 2024 года", - сказано в документах.
Ранее суд продлил Ягодкиной срок содержания под стражей до ноября. Следствие указало, что по делу необходимо провести ряд следственных действий, а именно: получить ответы на направленные поручения о производстве оперативно-розыскных мероприятий и запросы, а также предъявить фигурантке обвинение в окончательной редакции.
По версии следствия, Ягодкина, будучи руководителем главного управления доходов и тарифного регулирования ФТС РФ
, в 2018-2019 годах обеспечила выдачу и незаконное продление срока исполнения обязательств по акцизным маркам в интересах двух компаний, которые использовали марки для реализации контрафактной алкогольной продукции на российском рынке, что повлекло неуплату налогов и сборов на 1 миллиард 228 миллионов рублей.
Басманный суд Москвы
в конце марта арестовал ее по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ).
Ягодкина не признала вину. В суде она указывала, что "за 27 лет работы в таможенной службе действовала в интересах государства". Адвокаты настаивали на прекращении дела из-за отсутствия события преступления. Защита заявляла, что Ягодкина имеет безупречный послужной список и "с утра до ночи находится на рабочем месте, в своем лице представляет настоящую кузницу кадров, утрата для ФТС такого сотрудника - это огромная потеря".
Ягодкина заняла пост замглавы ФТС РФ в сентябре 2019 года, имеет звание генерал-полковника таможенной службы.