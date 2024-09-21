https://ria.ru/20240921/sledstvie-1973951750.html

Срок следствия по делу замглавы ФТС Ягодкиной продлили

Срок следствия по делу замглавы ФТС Ягодкиной продлили - РИА Новости, 21.09.2024

Срок следствия по делу замглавы ФТС Ягодкиной продлили

Срок предварительного следствия по уголовному делу в отношении замглавы ФТС Елены Ягодкиной, обвиняемой в выдаче акцизных марок, с помощью которых была... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T06:05

2024-09-21T06:05

2024-09-21T06:05

общество

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Срок предварительного следствия по уголовному делу в отношении замглавы ФТС Елены Ягодкиной, обвиняемой в выдаче акцизных марок, с помощью которых была реализована контрафактная продукция, продлен до декабря 2024 года, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Срок предварительного следствия по делу также продлен в установленном законом порядке до 14 декабря 2024 года", - сказано в документах. Ранее суд продлил Ягодкиной срок содержания под стражей до ноября. Следствие указало, что по делу необходимо провести ряд следственных действий, а именно: получить ответы на направленные поручения о производстве оперативно-розыскных мероприятий и запросы, а также предъявить фигурантке обвинение в окончательной редакции. По версии следствия, Ягодкина, будучи руководителем главного управления доходов и тарифного регулирования ФТС РФ, в 2018-2019 годах обеспечила выдачу и незаконное продление срока исполнения обязательств по акцизным маркам в интересах двух компаний, которые использовали марки для реализации контрафактной алкогольной продукции на российском рынке, что повлекло неуплату налогов и сборов на 1 миллиард 228 миллионов рублей. Басманный суд Москвы в конце марта арестовал ее по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ). Ягодкина не признала вину. В суде она указывала, что "за 27 лет работы в таможенной службе действовала в интересах государства". Адвокаты настаивали на прекращении дела из-за отсутствия события преступления. Защита заявляла, что Ягодкина имеет безупречный послужной список и "с утра до ночи находится на рабочем месте, в своем лице представляет настоящую кузницу кадров, утрата для ФТС такого сотрудника - это огромная потеря". Ягодкина заняла пост замглавы ФТС РФ в сентябре 2019 года, имеет звание генерал-полковника таможенной службы.

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общество, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)